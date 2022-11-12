24 канал разбирался, сколько времени при мобилизации может занять прохождение военной службы.

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Сроки военной службы во время мобилизации

Прежде всего, следует разобраться в разнице между срочной службой и мобилизацией. Да, срочная служба – это вид военной службы, которую граждане Украины проходят с целью получения военно-учетной специальности. При этом происходит призыв военнообязанных мужчин в возрасте 18–27 лет. Мобилизация же – это комплекс мер, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или за ее пределами. Во время нее в ряды армии могут призвать мужчин в возрасте 18–60 лет.

Мобилизация бывает частичной или общей, но в связи с полномасштабной войной 24 февраля Указом Президента была объявлена всеобщая мобилизация .

Срок срочной военной службы составляет:

до 18 месяцев для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях;

до 12 месяцев для лиц, на время призыва имеющих степень высшего образования магистра.

Срок службы при мобилизации составляет:

до 18 месяцев для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву;

до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации для военных, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;

сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего ВСУ для военнослужащих из числа резервистов, которые проходят военную службу по призыву в особый период.

Служба по контракту и его сроки

Также в Украине можно заключить контракт. Такая возможность предусматривается для лиц от 18 до 40 лет , однако предельный возраст принятия в особый период увеличивается до 60 лет для мужчин, женщин – до 50 лет.

Для военных, которые служат по контракту и назначаются на должности, устанавливаются несколько иные сроки. Да:

3 года для лиц рядового состава;

от 3 до 5 лет для лиц сержантского и старшинского состава;

для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений ВУЗов – время обучения в высших военных учебных заведениях и подразделениях.

Однако заметим, что для офицерского состава сроки могут быть несколько иными. В частности, если военнослужащие окончили военные вузы или подразделения высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели:

специальностям летного состава авиации – 10 лет;

другими специальностями – пять лет.

Граждане же, которым первичное воинское звание присвоили после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования к присвоению первичных званий офицерского состава запаса, могут проходить службу сроком от 2 до 5 лет.

Остальные граждане по контракту служат от 1 до 5 лет.

При этом срок прохождения военной службы можно продлить по новому контракту. При этом сроки будут следующими:

3 года для военнослужащих, проходящих военную службу в должностях рядового состава;

от 3 до 5 лет для военнослужащих, проходящих военную службу в должностях сержантского и старшинского состава;

от 5 до 10 лет для лиц офицерского состава.

Обратите внимание! Продление контракта происходит исключительно с согласия военнослужащего.

Мобилизация в Украине: последние новости

12 ноября стало известно, что Владимир Зеленский хочет продолжить мобилизацию . Ее хотят продлить еще на 90 дуб, то есть до февраля 2023 года.

Из - за общей мобилизации есть единичные случаи вручения повесток в общественных местах . Однако следует помнить, что повестка в ТЦК и СП преимущественно выдается с целью уточнения информации о лице, а не его немедленной мобилизации в воинскую часть.

Если же повестку составили с нарушением, то обжаловать ее нельзя будет ни в одном суде . Как пояснил адвокат Орест Гладьо, гражданин при этом должен явиться по вызову согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", а не по факту получения повестки. А ведь правовым основанием для призыва является соответствующий приказ, а не врученная повестка.

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