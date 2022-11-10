Как она проходит и кто может оказаться непригодным или временно непригодным к службе, объяснил " УП. Жизнь " правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов, пишет 24 канал . Следует заметить, что на прохождение комиссии военнообязанному также дают повестку.

Кто не подлежит общей мобилизации в Украине: полный перечень

Когда могут отправить на медкомиссию

После получения повестки военнообязанный должен прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат) и предоставить необходимые документы.

Если у человека нет оснований отсрочить призыв, то ему дают повестку на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Обратите внимание! В мирное время мужчины, пригодные или ограниченно пригодные для службы, проходили комиссию раз в 5 лет. Во время войны лицо должно пройти комиссию независимо от того, когда она проходила перед этим.

Если военнообязанное лицо временно непригодно к службе и лечится, повторный осмотр возможен через 2 – 6 месяцев. Если непригодна – то через 6 – 12 месяцев.

Что обязательно следует знать о прохождении медкомиссии

Перед комиссией лицо должно пройти следующие обследования:

рентгенологическое (флюорографическое) органов грудной клетки;

сделать анализ крови и исследование мочи;

определить группу крови и резус-принадлежность (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);

электрокардиографию (ЭКГ).

Людям старше 40 лет нужно также измерить внутриглазное давление и исследовать содержание сахара в крови.

Еще до осмотра военкомат получает данные о военнообязанном из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров и даже наркологических заведений.

Если человек на учете – берут подъемник из истории болезни, на людей с инвалидностью – данные из органов соцзащиты и медкарту.

Во время медицинской комиссии лицо проходит:

хирурга;

терапевта;

невропатолог;

психиатра;

офтальмолога;

оториноларинголога;

стоматолога;

дерматолога.

Если нужно, человека отправляют в другие врачи. Каждый из них должен написать данные о годности, временной или полной непригодности к службе в заключение.

Также врач указывает:

статью расписания болезней (при наличии);

дату осмотра;

подпись со своей фамилией и инициалами;

личную печать.

Кто годен, непригоден или ограниченно пригоден к службе

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" люди с инвалидностью не подлежат мобилизации .

Однако лицо, которое в мирное время непригодно к службе, может быть ограничено пригодным в военное. Комиссия принимает решение о пригодности военнообязанного, руководствуясь:

приложением 1 к положению № 402 о расписаниях болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе;

приложением 2, где есть пояснения по применению статей разложения болезней;

а также приложение 3, где есть таблица дополнительных требований к состоянию здоровья.

Ведь нет отдельной таблицы относительно требований при мобилизации.

Обратите внимание: перечень заболеваний, позволяющих быть непригодным к военной службе в мирное время, значительно шире, чем в военное,

– объяснил Руслан Романов.

Объяснил, что при плохом зрении:

непригодным к службе с исключением из военного учета военнообязанный является при остроте зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоте, а также при отсутствии глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

военнообязанный является при остроте зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоте, а также при отсутствии глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже; является ограниченно пригодным в военное время при остроте зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоте, отсутствии глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или остроте зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза 0,3 – 0 ,1.

при остроте зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоте, отсутствии глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или остроте зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза 0,3 – 0 ,1. временно непригодным при острых заболеваниях глаза, после хирургических операций на глазу.

Подобный алгоритм действует также при челюстно-лицевой аномалии, включая аномалии прикуса. В таком случае:

непригодно лицо при челюстно-лицевой аномалии, аномалии прикуса со значительными нарушениями функций;

ограниченно пригодной в военное время – при челюстно-лицевой аномалии с умеренными и незначительными нарушениями;

пригодным для службы лицо – при аномалиях без нарушений функций.

Но следует помнить, что справки, выводы, заключение других врачей не являются окончательными для комиссии. Однако комиссия может их учесть.

Следует отметить, что для того, чтобы определить личность непригодной к службе во время мобилизации, ей обязательно следует пройти медицинское обследование . То есть, человека снимают с учета только тогда, когда комиссия определила непригодность к службе.

Мобилизация в Украине: важные новости

8 ноября Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации. Ведь предварительное решение действует до 21 ноября.

Впоследствии нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал фото указа . Согласно ему, срок военного положения и проведение общей мобилизации продлят с 21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023 года. То есть снова на 90 дней.

9 ноября заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что в Украине не планируют дополнительную мобилизацию . Чиновница объяснила, что ее течение зависит от ситуации на фронте.

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