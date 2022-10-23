Как проходит медкомиссия и когда мужчина может быть признан непригодным или ограниченно пригодным к службе, разобрался 24 канал.

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Когда и кто проходит медкомиссию

Прежде всего, подчеркнем, что повторный медосмотр военных запаса 1 и 2 разрядов, которые были признаны годными в мирное время, проводится раз в 5 лет.

Если мужчина временно непригоден к службе, повторный осмотр может быть назначен через максимум 6 месяцев.

Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6 – 12 месяцев.

Обратите внимание! В военное время мужчина проходит медкомиссию, даже если он был признан годным в мирное время, ведь за этот период обстоятельства могли измениться.

Как проходит медкомиссия

Непосредственно перед осмотром ВВК военнообязанные должны пройти ряд обследований в больницах.

Перед медкомиссией нужно сделать:

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);

Электрокардиография (ЭКГ).

Если военнообязанному более 40 лет ему также проводят:

измерение внутриглазного давления;

исследование крови на сахар.

Кроме того, до начала осмотра военкомат получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений по военнообязанным.

При прохождении медкомиссии каждого военнообязанного должны осмотреть:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

По медицинским показаниям человека могут обследовать врачи других специальностей.

Кто считается пригодным и непригодным к службе

После обследования медкомиссия может вынести призывнику один из выводов:

пригодный к военной службе;

временно непригоден к военной службе с датой повторного осмотра;

непригоден к службе в мирное время, но пригоден в военное;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Отметим, что во время военного положения оснований по поводу непригодности к службе значительно меньше, чем в мирное время. Например, плохое зрение и зависимость от наркотических веществ делают призывника непригодным в мирное время, но пригодным в военное.

Если комиссия определяет негодность военной службы, призывника могут исключить из военного учета. Вы можете самостоятельно предоставить дополнительные справки, но только врачи ВВК делают вывод о непригодности.

Справка. При принятии решения комиссия руководствуется Приложением 1 к Положению № 402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

Военнообязанный непригоден к военной службе при следующих признаках:

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Человек непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время при:

остроте зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоте;

отсутствия глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или остроте зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

В то же время острые болезни глаза, состояния после хирургических операций в глазу делают человека временно непригодным. Такие военнообязанные нуждаются в лечении, отпуске. После чего комиссия проведет повторный осмотр.

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Медкомиссия делает вывод не только о пригодности к службе, но и о том, в каких именно войсках может служить человек. Ведь у каждого подразделения войск есть свои требования к здоровью.

Так, например, военнослужащие морской пехоты, воздушно-десантных подразделений должны рост не менее 170 сантиметров и вес не более 90 килограммов и не менее 57 килограммов.

Что делать, если призывника незаконно сочли годным к службе Если человек не согласен с решением комиссии, можно подать жалобу в досудебном или судебном порядке. Сначала подать заявление о пересмотре решения комиссии в ВВК высшего уровня, в заявлении добавить все документы от ВВК, решение которого вы обжалуете. Также указать причину пересмотра решения. Дополнительно можно дать результаты предварительных медицинских исследований.

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