Як проходить медкомісія і коли чоловіка можуть визнати непридатним чи обмежено придатним до служби, розібрався 24 канал.

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Коли і хто проходить медкомісію

Передусім наголосимо, що повторний медогляд військових запасу 1 і 2 розрядів, які були визнані придатними у мирний час, проводиться раз на 5 років.

Якщо чоловік тимчасово непридатний до служби, то повторний огляд може бути назначено за максимум 6 місяців.

Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6 – 12 місяців.

Зверніть увагу! У воєнний час чоловік проходить медкомісію, навіть якщо він був визнаним придатним у мирний час, адже за цей період обставини могли змінитися.

Як проходить медкомісія

Безпосередньо перед оглядом ВЛК військовозобов'язані мають пройти низку обстежень у лікарнях.

Перед медкомісією треба зробити:

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності (людям, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку);

Електрокардіографію (ЕКГ).

Якщо військовозобов’язаному понад 40 років, йому також проводять:

вимір внутрішньоочного тиску;

дослідження крові на цукор.

Крім того, до початку огляду військкомат отримує дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів щодо військовозобов'язаних.

Під час проходження медкомісії кожного військовозобов'язаного повинні оглянути:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

За медичними показаннями людину також можуть обстежити лікарі інших спеціальностей.

Хто вважається придатним і непридатним до служби

Після обстеження медкомісія може винести призовнику один з висновків:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби з датою повторного огляду;

непридатний до служби у мирний час, але придатний у воєнний;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Наголосимо, що під час воєнного стану підстав щодо непридатності до служби значно менше, ніж в мирний час. Наприклад, поганий зір і залежність від наркотичних речовин, роблять призовника непридатним у мирний час, але придатним у воєнний.

Якщо комісія визначає непридатність до військової служби, призовника можуть виключити з військового обліку. Ви можете самостійно надати додаткові довідки, але лише лікарі ВЛК роблять висновок про непридатність.

Довідка. Під час ухвалення рішення комісія керується Додатком 1 до Положення № 402 (Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби), Додатком 2 (Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб) та Додатком 3 (Таблиця додаткових вимог до стану здоров'я).

Військовозобов'язаний непридатний до військової служби при таких ознаках:

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Людина є непридатною до військової служби в мирний час, але обмежено придатною у воєнний час при:

гостроті зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоті;

відсутності очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище або гостроті зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.

Водночас гострі хвороби ока, стани після хірургічних операцій на оці роблять людину тимчасово непридатною. Такі військовозобов'язані потребують лікування, відпустки. Після чого комісія проведе повторний огляд.

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Медкомісія робить висновок не тільки про придатність до служби, а й про те, у яких саме військах може служити людина. Адже, кожен підрозділ військ має свої вимоги до здоров'я.

Так, наприклад, військовослужбовці морської піхоти, повітряно-десантних підрозділів повинні мати зріст не менше 170 сантиметрів та вагу не більше 90 кілограмів та не менше 57 кілограмів.

Що робити, якщо призовника незаконно визнали придатним до служби Якщо людина не згодна з рішенням комісії, можна подати скаргу в досудовому або судовому порядку. Спершу подати заяву про перегляд рішення комісії до ВЛК вищого рівня, до заяви додати всі документи від ВЛК, рішення якої ви оскаржуєте. Також зазначити причину перегляду рішення. Додатково можна надати результати попередніх медичних досліджень.

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