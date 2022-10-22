Відповідь надали в Міноборони України на запит журналістів, інформує 24 канал. Там також пояснили, за якими указами відбувається цей процес.

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У Міноборони пояснили, чи буде додаткова мобілізація

… Заходи загальної мобілізації в Україні проводяться в плановому режимі,

– пояснили в Міноборони України.

У міністерстві також зазначили, що це відбувається:

відповідно до указу президента України від 24 лютого 2022 року про загальну мобілізацію, який Верховна Рада затвердила 3 березня 2022 року;

а також указу президента від 12 серпня 2022 року про продовження строку проведення загальної мобілізації. Останній Верховна Рада затвердила 15 серпня 2022 року.

Арестович пояснив, коли буде велика мобілізація в Україні

Олексій Арестович заявив, що необхідність посилити мобілізацію буде у випадку, якщо Росія мобілізує мільйон осіб і хоча б половину перекине в Україну.

Хоч мобілізацію в Україні не припиняли, проте тоді може виникнути потреба мобілізувати, наприклад, декілька десятків тисяч людей.

Де цих людей брати, якщо всі роз'їдуться? Моряк поїде заробляти гроші, айтівець тощо, але повертатися їм буде куди? Коли постане питання існування України, то де їх шукати?

– пояснив Арестович.

Саме тому, за словами радника глави Офісу Президента, питання про дозвіл на виїзд за кордон моряків, далекобійників і студентів відкладене.

Важливо зазначити, що загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого. З того часу її чотири рази продовжували, востаннє – 12 серпня. Тож до 20 листопада Володимир Зеленський, найімовірніше, знову має внести до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів.

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