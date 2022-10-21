Водночас жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
Важливо Якщо жінка добровільно стає на військовий облік: чи означає це заборону виїзду за кордон
Відповідний закон, який регулює добровільний військовий облік для жінок, повернули з підписом від президента 21 жовтня. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Що відомо про військовий облік жінок в Україні
7 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу", яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.
Відтак, взяття на військовий облік підлягають жінки, які:
- придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком,
- закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти,
- здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.
Водночас жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням.
Як відбувається мобілізація в Україні
- 1 жовтня Володимир Зеленський скасував осінній призов, а також відтермінував звільнення в запас та демобілізацію. Так, демобілізація буде проводитись не раніше оголошення в установленому порядку.
- Однак міністр оборони Олексій Резніков ані підтвердив, ані заперечив можливість додаткової мобілізації. Він лиш наголосив на тому, що відповідне рішення ухвалюватиме Генштаб ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що наразі немає потреби збільшення війська коштом жінок.
Зверніть увагу – Маляр про військовий облік жінок: дивіться відео