Водночас жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Важливо Якщо жінка добровільно стає на військовий облік: чи означає це заборону виїзду за кордон

Відповідний закон, який регулює добровільний військовий облік для жінок, повернули з підписом від президента 21 жовтня. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що відомо про військовий облік жінок в Україні

7 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу", яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Відтак, взяття на військовий облік підлягають жінки, які:

придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком,

закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти,

здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Водночас жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням.

Цікаво! У Міноборони також повідомили, що у ЗСУ зараз служить приблизно 38 тисяч жінок, із яких близько 5 тисяч станом на липень цього року перебували на передовій.

Як відбувається мобілізація в Україні

1 жовтня Володимир Зеленський скасував осінній призов, а також відтермінував звільнення в запас та демобілізацію. Так, демобілізація буде проводитись не раніше оголошення в установленому порядку.

Однак міністр оборони Олексій Резніков ані підтвердив, ані заперечив можливість додаткової мобілізації. Він лиш наголосив на тому, що відповідне рішення ухвалюватиме Генштаб ЗСУ.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що наразі немає потреби збільшення війська коштом жінок.

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