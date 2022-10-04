До 1 жовтня в Україні планували затвердити процедуру, за якою жінки мали б ставати на військовий облік. Однак 6 вересня міністр оборони Резніков підписав наказ, у якому переніс ухвалення цього рішення аж до 1 жовтня 2023 року. Про це повідомляє 24 канал.

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Для яких професій ставання на облік буде обов'язковим

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський заявив, що жінки за цим законопроєктом зможуть ставати на військовий облік, лише якщо в них буде власне бажання. Хоча під час обговорення у комітеті були пропозиції про те, аби зробити цей військовий облік обов'язковим.

Загалом Веніславський пропонує закріпити це у вигляді права, однак жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, зобов'язати стати на облік.

Щоб це рішення набуло чинності, потрібно змінити одну з частин статті закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Відповідний для цього законопроєкт зареєстрували наприкінці грудня 2021 року.

Зверніть увагу! 21 вересня Верховна рада у першому читанні ухвалила цей законопроєкт.

Чи буде покарання для тих, хто не стане на облік

Адвокатка обʼєднання "Лещенко, Дорошенко і партнери" Лідія Карплюк прокоментувала закріплення в законодавстві покарань, у разі якщо жінка відмовиться ставати на військовий облік. За її словами, жодних обмежень, притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності поки не передбачено.

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Однак невідомо, чи це діятиме для жінок, що мають медичну спеціальність та змушені будуть в обов'язковому порядку з'являтися у територіальні центри комплектації.

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