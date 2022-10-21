В то же время женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.
Важно Если женщина добровольно становится на воинский учет: значит ли это запрет выезда за границу
Соответствующий закон, регулирующий добровольный воинский учет для женщин, был возвращен с подписью от президента 21 октября. Закон вступает в силу со дня, который следует за днем его опубликования.
Что известно о воинском учете женщин в Украине
7 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе", которым устанавливается постановку женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.
Следовательно, постановке на воинский учет подлежат женщины, которые:
- пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту,
- закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования,
- получили медицинскую или фармацевтическую специальность.
В то же время женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы, становятся на воинский учет военнообязанных по собственному желанию.
Как происходит мобилизация в Украине
- 1 октября Владимир Зеленский отменил осенний призыв, а также отсрочил увольнение в запас и демобилизацию. Так, демобилизация будет производиться не ранее объявления в установленном порядке.
- Однако министр обороны Алексей Резников ни подтвердил, ни отрицал возможность дополнительной мобилизации. Он лишь отметил, что соответствующее решение будет принимать Генштаб ВСУ.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что пока нет необходимости увеличения войска посредством женщин.