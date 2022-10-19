У зв'язку з цим в українців виникло багато запитань, адже чоловікам за певними винятками здебільшого заборонений виїзд за кордон. Чи можна перетинати кордон України військовозобов'язаним жінкам, розповіла народна депутатка Роксолана Підласа.

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Виїзд жінок за кордон

Депутатка одразу підкреслила – військовий облік для жінок-медиків, фармацевтів та тих, хто став на облік добровільно з іншою спеціальністю, не означає заборону на виїзд з країни. Це зокрема регламентується правилами перетину державного кордону, затвердженими Кабміном.

Згідно з цими правилами за певними винятками військовозобов'язані можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану, якщо вони не підлягають призову під час загальної мобілізації. А відповідно до плану Генштабу України щодо мобілізації, призов жінок під час загальної мобілізації не передбачений.

Тому хвилюватися щодо того, чи зможете ви перетнути державний кордон не варто, навіть якщо ви маєте перебувати на обліку,

– ствердила Роксолана Підласа.

На чому ще наголосила депутатка

Роксолана Підласа також звернула увагу, що військовий облік жінок діє з 1994 року. Згідно з ним існував цілий перелік спеціальностей, за якими жінки певних професій зобов'язані були стати на військовий облік. До нього, окрім медиків, входили:

телефоністки,

радистки,

телеграфістки,

топогеодезистки,

метеоспостерігачки,

операторки обчислювальної техніки тощо.

Однак у червні 2022 року цей об'ємний перелік спеціальностей скоротили лише до медиків та фармацевтів. Однак попри це з початку повномасштабної війни та до червня жодна українка, яка стояла на обліку, не мала проблем з перетином кордону України.

Військовий облік жінок: що відомо

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Тож жінки можуть піти служити за власним бажанням.

В уряді говорили, що з 1 жовтня українським жінкам певних професій потрібно буде стати на військовий облік. Однак 2 жовтня мобілізацію жінок перенесли на рік.

Окрім того, уряд визначив, що призов для жінок буде добровільним, однак для медикинь – обов'язковим.

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