24 канал розібрався із нормативними документами, які регулюють це питання. Тож, розповідаємо, які категорії громадян та за яких умов можуть виїхати з України.

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Президент Володимир Зеленський розглянув уже кілька петицій із проханням скасувати обмеження і таки визначив, що повну свободу пересування буде відновлено після закінчення війни.

Зверніть увагу! Усі питання, що стосуються військового обліку та отримання інших підтвердних документів слід вирішувати у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Рішення про те, чи дозволять перетнути кордон, приймають в пункті пропуску прикордонники, після вивчення всіх документів особи та з'ясування обставин.

Яким категоріям чоловіків дозволений виїзд за кордон

Спершу, про очевидне – чоловіки віком до 18 років та після 60 років жодних обмежень виїзду за межі країни не мають, це стосується і чоловіків, що оформили інвалідність та мають документи, що це підтверджують.

Дозволено виїзд чоловікові, якщо він знятий з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

А ось, "непридатні до військової служби в мирний час", або "обмежено придатні у воєнний час" не можуть виїздити за межі України, оскільки це не передбачено частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в якій визначено хто не підлягає призову на військову службу.

Також насамперед виїхати з України можуть військовослужбовці для проходження військової підготовки – для цього потрібне відповідне рішення Міноборони та Генштабу ЗСУ.

Також можуть поїхати за кордон на лікування та реабілітацію за кордон поранені учасники бойових дій (можна у супроводі одного із членів сім'ї):

ініціювати направлення на лікування за кордон мають заклади охорони здоров'я, їхнє клопотання розглядає консиліум лікарів військово-медичної установи та надає свій висновок.

потім документи направляються до Командування медичних сил ЗСУ та МОЗ.

Чоловік може виїхати як супроводжуючий, якщо один із батьків або дружина має інвалідність І або ІІ групи, або якщо вони здійснюють постійний догляд за такими особами. У такому разі потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, факт здійснення догляду.

Спортсмени, тренери та спеціалісти з підготовки для участі в офіційних міжнародних змаганнях та тренувальних теж можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон. Для цього потрібне рішення Міністерства спорту про включення до складу учасників спортивного заходу.

Діячі культури можуть залишати Україну для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені. Дозвіл на виїзд надає Міністерство культури. Для цього потрібне, зокрема, запрошення від організаторів заходу та лист-запит від особи, яка хоче виїхати.

Важливо! Місяць тому виїзд дозволили деяким категоріям моряків. Виїхати можуть чоловіки 18 – 60 років, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден чи проходження практичної підготовки на судах. Такі громадяни при перетині кордону повинні мати трудовий договір або лист судновласника, оператора судна про намір укласти контракт.

За рішенням Міністерства інфраструктури чи військової адміністрації перетинати кордон можуть водії-волонтери (якщо вони перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу) та працівники залізничного транспорту.

Також виїжджати мають право водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Інформація про таку особу має бути в інформаційній системі Укртрансбезпеки.

Роз'яснення щодо виїзду чоловіків, які мають дітей

Якщо чоловік, є батьком трьох і більше дітей, в тому числі і від різних шлюбів він може виїхати.

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.



Батьки трьох дітей мають право на виїзд за кордон / Фото Depositphotos

В цій ситуації до уваги беруть не батьківство, а утримання трьох та більше неповнолітніх дітей. Отже, кордон перетнути можна надавши документи, що підтверджують факт такого утримання. Наприклад, це можуть бути:

свідоцтва про народження дітей (трьох і більше);

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше) та свідоцтва про народження цих дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Тож, чоловік який не проживає однією сім'єю з дітьми теж може виїхати, якщо надасть докази утримання дітей (рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів).

Батько трьох і більше дітей, може перетнути кордон без дітей за наявності свідоцтва про народження цих дітей або надати нотаріально завірені копії свідоцтв.

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Умови виїзду чоловіків, якщо вони проживають за кордоном на постійній основі

Чоловіки, що на постійні основі проживають на території іншої держави, можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно зі статтею 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду громадян України".

Така відмітка проставляється міграційною службою або дипломатичною установою України в паспортному документі, вказується назва країни і дата.

А ось візи іноземних країн не підтверджують постійне проживання в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов'язаним громадянам України.



Віза не є підставою для виїзду за кордон військовозобов'язаних / Фото Pixabay

І звісно, право виїзду за кордон не поширюється на чоловіків із подвійним громадянством. Оскільки, Закон України не допускає подвійне громадянство.

Чоловік, котрий має громадянство України та ще одне, іншої країни, вважається громадянином України. Тому, порядок перетину ним кордону має вирішуватися із врахуванням інших підстав.

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