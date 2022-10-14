При відсутності підстав для відстрочки на військову службу, людині виписують повістку на проходження військово-лікарської комісії. Термінів її проходження у законодавстві не визначено, передає 24 канал.

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Як проходить медкомісія

Перед оглядом ВЛК військовозобов’язані мають пройти низку обстежень у лікарнях:

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності (людям, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку);

Електрокардіографію (ЕКГ).

Якщо людині більше ніж 40 років, йому ще потрібно зробити дослідження крові на цукор та виміряти внутрішньоочний тиск.

Перед оглядом військкомат отримує дані про військовозобов'язаного з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів. Отримують витяг з історії хвороби на людей, які стоять там на обліку. На людей з інвалідністю – дані з органів соціального захисту і медкартку з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

Зверніть увагу! Люди з інвалідністю не підлягають мобілізації. Проте, за їхньою згодою, можуть йти на службу. Якщо вони отримують повістку, то до військкомату з'явитись необхідно. Якщо людину визнали придатною, але вона має інвалідність, то може оскаржити рішення медкомісії.

Хто оглядає під час медкомісії:

хірург,

терапевт,

невропатолог,

психіатр,

офтальмолог,

оториноларинголог,

стоматолог,

дерматолог.

За медичними показаннями людин можуть обстежити лікарі інших спеціальностей. Опісля кожен лікар записує інформацію про придатність або непридатність у висновок. Медик зазначає там відповідну статтю розкладу хвороб, дату огляду, підпис із зазначенням свого прізвища та ініціалів, а також ставить особисту печатку.

Хто непридатний до військової служби

Медкомісія після огляду виносить одну з цих постанов:

придатний до військової служби, тимчасово непридатний до військової служби – тоді має бути вказана дата повторного огляду; непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Може бути таке, що військовозобов’язаний "непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний".

Комісія під час рішення керується:

Додатком 1 до Положення № 402 (Розклади хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби),

Додатком 2 (Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб),

Додатком 3 (Таблиця додаткових вимог до стану здоров'я).

У першому додатку зазначено назви хвороб/станів здоров’я і їхнє співвідношення з придатністю чи непридатністю до служби.

Поганий зір

Наприклад, поганий зір: амбліопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного, обох очей, порушення кольоровідчуття.

Людина – непридатна, якщо:

гострота зору одного ока нижче 0,1 або є його сліпота;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Людина – непридатна до служби у мирний час, але обмежено придатною у воєнний час, якщо:

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоті;

відсутності очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище або гостроті зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.

Водночас гострі хвороби ока, стани після хірургічних операцій на оці роблять людину тимчасово непридатною.

Поведінкові розлади

Щелепно-лицьові аномалії, наприклад, аномалії прикусу зі значними порушеннями функцій також означають непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто у воєнний час – людина придатна.

До цієї категорії можна віднести поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій. Зокрема, розлади харчової поведінки, залежності від наркотиків, розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці, розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, мовлення та мови, здібностей до навчання, сексуальні розлади тощо.

Якщо ці розлади різко виражені, мають схильність до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій – це означає непридатність до служби з виключенням з військового обліку. Якщо розлади помірно виражені – людина непридатна до військової служби в мирний час, обмежено придатна у воєнний час.

Важливо! Якщо людина не погоджується з висновками медичного огляду, викладеними в постанові відповідної ВЛК, це можна оскаржити висновок медкомісії в досудовому або судовому порядку.

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