При отсутствии оснований для отсрочки на военную службу человеку выписывают повестку на прохождение военно-врачебной комиссии. Сроки ее прохождения в законодательстве не определены, передает 24 канал.

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Как проходит медкомиссия

Перед осмотром ВВК военнообязанные должны пройти ряд обследований в больницах:

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);

Электрокардиография (ЭКГ).

Если человеку больше 40 лет, ему еще нужно сделать исследование крови на сахар и измерить внутриглазное давление.

Перед осмотром военкомат получает данные о военнообязанном из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических заведений. Получают выдержку из истории болезни на людей, стоящих там на учете. На людей с инвалидностью – данные из органов социальной защиты и медкарта из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.

Обратите внимание! Люди с инвалидностью не подлежат мобилизации. Однако, с их согласия, могут идти на службу. Если они получают повестку, то в военкомат явиться необходимо. Если человека сочли годным, но он имеет инвалидность, то может обжаловать решение медкомиссии.

Кто осматривает во время медкомиссии:

хирург,

терапевт,

невропатолог,

психиатр,

офтальмолог,

оториноларинголог,

стоматолог,

дерматолог.

По медицинским показаниям, человек могут обследовать врачи других специальностей. Затем каждый врач записывает информацию о пригодности или непригодности в заключение. Медик отмечает там соответствующую статью расписания болезней, дату осмотра, подпись с указанием своей фамилии и инициалов, а также ставит личную печать.

Кто непригоден к военной службе

Медкомиссия после осмотра выносит одно из этих постановлений:

пригодный к военной службе, временно непригоден к военной службе – тогда должна быть указана дата повторного осмотра; непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Может быть, что военнообязанный "непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное".

Комиссия при решении руководствуется:

Приложением 1 к Положению № 402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе),

Приложение 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней),

Приложение 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

В первом приложении указаны названия болезней/состояний здоровья и их соотношение с годностью или непригодностью к службе.

Плохое зрение

Например, плохое зрение: амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения.

Человек – непригоден, если:

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Человек – непригоден к службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время, если:

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствия глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или остроте зрения одного глаза 0,3, при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

В то же время острые болезни глаза, состояния после хирургических операций в глазу делают человека временно непригодным.

Поведенческие расстройства

Челюстно-лицевые аномалии, например аномалии прикуса со значительными нарушениями функций, также означают непригодность к военной службе с исключением из военного учета. То есть в военное время – человек пригоден.

К этой категории можно отнести поведенческие синдромы, нарушения личности и эмоций. В частности, расстройства пищевого поведения, зависимости от наркотиков, расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте, расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, речи и языка, способностей к обучению, сексуальные расстройства и т.д.

Если эти нарушения резко выражены, имеют склонность к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям – это означает непригодность к службе с исключением из военного учета. Если расстройства умеренно выражены – человек непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время.

Важно! Если человек не согласен с выводами медицинского осмотра, изложенными в постановлении соответствующей ВВК, можно обжаловать заключение медкомиссии в досудебном или судебном порядке.

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