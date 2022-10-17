Українські парламентарі 7 жовтня більшістю голосів ухвалили законопроєкт про військову службу для громадянок нашої держави. 24 канал зібрав усю важливу інформацію те, чи є вводять якісь обмеження для жінок цим документом.

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Заборони немає, однак законопроєкт мали ухвалити у 2023 році

У пресслужбі Міністерства оборони повідомили, що українки, які стоять на обліку, матимуть змогу виїхати за межі країни. Відповідна заява з'явилась ще у вересні, коли нардепи працювали над поправками до закону.

Зверніть увагу! У вересні у відомстві зазначали, що ухвалення цього рішення відтермінують до 1 жовтня 2023 року. Міністр оборони Олексій Резніков навіть підписав відповідний наказ, проте, вочевидь, депутати вирішили не затягувати з голосування.

Ганна Маляр заступниця міністра оборони Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту доопрацювати та внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж можемо лише відтермінувати строки. Ще на рік – до 1 жовтня 2023 – їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує.

Документи, що потрібні для виїзду

Юристка Дар'я Лисенко зазначила в інтерв'ю Liga.net, який пакет документів потрібно зібрати військовозобов'язаним українкам для перетину кордону. Також вона повідомила, що є випадки відмови жінкам виїжджати за межі України. Однак це не є масовим, як "стверджують певні ЗМІ". Найчастіше підставою для заборони у перетині кордону є відсутність у громадянки одного із документів, що посвідчує особу, наприклад:

закордонного паспорта;

службового паспорта;

дипломатичного паспорта;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу.

Зверніть увагу! Прикордонники дозволяють одноразовий виїзд також за "внутрішніми паспортами". Проте така змога лише є в українок, що евакуювалися із районів ведення бойових дій. Окрім того, важливо знати, що на кордоні з Польщею та Молдовою пропускають жінок за цифровими документами у програмі Дія.

Жінки на обліку можуть брати відстрочку, але це необов'язково

Лисенко сказала, що на практиці прикордонники не вимагають у жінок додаткових документів про військовий облік. Призов громадянок відбувається за їхнім бажанням.

Проте про всяк випадок військовозобов'язані українки можуть оформити відтермінування від служби на таких підставах:

наявність трьох і більше дітей віком до 18 років;

самостійне виховання жінкою дитини віком до 18 років;

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років або повнолітньої дитини, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.

Чи є невиплачені кредити завадою для виїзду

Експертка переконана, що наявність кредитної заборгованості не є законною підставою для відмови у перетині державного кордону.

У виїзді можуть відмовити лише за наявності рішення суду. У документі має йтися про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, якщо громадянин не виконує зобов'язання щодо сплати боргу.

Де можна перевірити, що громадянин має право виїжджати за кордон

Отримати інформацію про обмеження щодо виїзду за межі можна шляхом перевірки відкритих реєстрів та пошукових сервісів:

Зверніть увагу! Можна також направити письмове звернення до Державної прикордонної служби України. Але варто це робити це завчасно, бо відповідь від прикордонників надходить упродовж місяця.

Джерела юридичного консультування

Українці можуть дізнатися всю необхідну інформацію щодо юридичних питань на таких ресурсах:

У чат-боті Юридичний порадник для ВПО – сервіс доступний наразі у Viber, Telegram, Facebook, Messenger.

У юристів благодійного фонду "Право на захист" – консультування є безплатним.

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