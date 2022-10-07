Рада проголосувала за законопроєкт №6482 в цілому. За взяття жінок на військовий облік віддали свої голоси 297 депутатів.

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Про що йдеться у законопроєкті про військовий облік для жінок

Депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі написав, що придатні для військової служби жінки зможуть ставати військовозобов'язаними. Це відбуватиметься лише за їхнім власним бажанням.

Жінки, які мають професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Перелік військово-облікових спеціальностей затверджений Міністерством оборони України від 2018 року.

Мобілізація медикинь

Однак Железняк наголосив, що в документі залишилась норма про обов'язкове взяття на облік жінок, що мають медичний фах.

Жінки, які придатні до проходження військової служби та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних,

– зацитував законопроєкт нардеп.

Призов для жінок

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський 24 каналу розповідав про те, що призов для медикинь буде обов'язковим.

Окрім того, адвокатка Лідія Карплюк раніше зазначала, що покарання для жінок, які не стануть на військовий облік, не передбачено.

Варте уваги – Веніславський про цей законопроєкт: дивіться відео