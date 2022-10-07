Рада проголосовала за законопроект №6482 в целом. За взятие женщин на воинский учет добровольно отдали свои голоса 297 депутатов.

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О чем говорится в законопроекте о воинском учете для женщин

Депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале написал, что пригодные для воинской службы женщины смогут становиться военнообязанными. Это будет происходить только по собственному желанию.

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Список военно-учетных специальностей утвержден Министерством обороны Украины от 2018 года.

Мобилизация женщин-медиков

Однако Железняк подчеркнул, что в документе осталась норма об обязательной постановке на учет женщин, имеющих медицинскую специальность.

Женщины, которые пригодны к прохождению воинской службы и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных,

– процитировал его нардеп.

Призыв для женщин

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский 24 каналу рассказывал о том, что призыв для медиков будет обязательным.

Кроме того, адвокат Лидия Карплюк ранее отмечала, что наказание для женщин, которые не станут на воинский учет, не предусмотрено.

Достойное внимания – Вениславский об этом законопроекте: смотрите видео