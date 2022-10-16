Про це розповів адвокат Ігор Дайнеко. Також він зазначив, чи можуть чоловіки, які не перебувають на військовому обліку, виїхати за кордон.

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Чоловіки непридатні для військової служби можуть перетинати кордон

Ігор Дайнеко пояснив, що, за законом, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати кордон. Проте ті, кого військово-лікарська комісія визнала непридатними до військової служби, можуть виїжджати.

Мовиться про чоловіків, яких виключили з військового обліку чи зобов'язали пройти повторний огляд через 6 місяців. Щоб перетнути кордон вони мають надати спеціальну довідку військово-лікарської комісії на пропускному пункті.

У ній повинне бути підтвердження того, що чоловік є непридатним (чи частково непридатним) для військової служби. Окрім того, необхідно мати з собою військово обліковий документ, де є відмітка про виключення з обліку (або відмітка про тимчасову непридатність з обов'язковим зазначенням дати повторного огляду).

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Коли закінчиться мобілізація в Україні

Загальна мобілізація в Україні передбачає 4 хвилі призову. Вона стартувала з початком повномасштабного вторгнення і триває дотепер.

Як зазначалося раніше, до призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Мовиться про тих, у кого немає проблем зі здоров'ям та хто не підпадає під перелік винятків.

Зауважте! У серпні Верховна Рада України продовжила тривалість мобілізації та воєнного стану на 90 днів. Рішення діє до 21 листопада. За необхідністю цей термін можуть продовжити.

В ОП стверджують, що тривалість мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті. Крім того, на це впливає також перебіг часткової мобілізації в Росії.

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