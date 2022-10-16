Об этом рассказал адвокат Игорь Дайнеко. Также он отметил, могут ли мужчины, не состоящие на военном учете, уехать за границу.

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Мужчины непригодные для военной службы могут пересекать границу

Игорь Дайнеко объяснил, что, по закону, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать границу. Однако те, кого военно-врачебная комиссия признала непригодными к военной службе, могут уезжать.

Речь идет о мужчинах, которых исключили из военного учета или обязали пройти повторный осмотр через 6 месяцев. Чтобы пересечь границу, они должны предоставить специальную справку военно-врачебной комиссии на пропускном пункте.

В ней должно быть подтверждение того, что мужчина непригоден (или частично непригоден) для военной службы. Кроме того, необходимо иметь с собой военно-учетный документ, где есть отметка об исключении из учета (или отметка о временной непригодности с обязательным указанием даты повторного осмотра).

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Когда закончится мобилизация в Украине

Общая мобилизация в Украине предполагает 4 волны призыва. Она стартовала с началом полномасштабного вторжения и продолжается по сей день.

Как отмечалось ранее, к призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Речь идет о тех, у кого нет проблем со здоровьем и кто не подпадает под список исключений.

Примите во внимание! В августе Верховная Рада Украины продлила продолжительность мобилизации и военного положения на 90 дней. Решение действует до 21 ноября. При необходимости этот срок могут продлить.

В ОП утверждают, что продолжительность мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте. Кроме того, на это оказывает влияние также течение частичной мобилизации в России.

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