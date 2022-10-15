Могут ли призвать в армию с "белым" билетом
Одной из таких категорий явлются лица с "белым" билетом. Он выдается военно-врачебной комиссией (ВЛК) с определением категории годности лица к военной службе. Все чаще возникают вопросы, могут ли призвать в армию владельцев такого билета, поэтому мы рассказываем детали в материале.
Читайте также Мобилизация в Украине: как проходит медкомиссия и кто непригоден к службе
ВЛК определяются следующие категории ограниченности к службе:
- Ограниченно годен к военной службе;
- Непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
- Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
Впрочем, в условиях военного положения лица 1 и 2 категории могут служить и быть призванными во время мобилизации для службы в тылу. От мобилизации освобождаются только граждане, имеющие "белый" билет 3 категории.
Особенности состояния здоровья лиц, входящих в вышеупомянутые категории, учитываются во время призыва. Военно-врачебная комиссия отмечает какие виды службы и работы соответственно возрасту, специальности, болезни противопоказаны призывнику.
Согласно "Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", утвержденное приказом МОУ, лица 1 и 2 категории могут нести службу в:
- частях (подразделениях) обеспечения
- военных комиссариатах, учреждениях, организациях
- учебных заведениях
При этом с "белым" билетом не могут призвать к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте или спецсооружениях.
К слову, владельцы "белого" билета 3 категории – "непригодны к военной службе с исключением из военного учета" – имеют возможность пересекать границу во время общей мобилизации.
Смотрите также – Вениславский рассказал, будет ли массовая мобилизация: видео