Чи можуть призвати до армії з "білим" квитком

Однією із таких категорій є особи з "білим" квитком. Він видається військово-лікарською комісією (ВЛК) із визначенням категорії придатності особи до військової служби. Дедалі частіше виникають питання, чи можуть призвати до армії власників такого квитка, тому розповідаємо деталі у матеріалі.

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Довідка: "білий" квиток означає "категорію" придатності громадянина до служби й до мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності особи. Тобто це назва військового квитка для осіб, які не придатні до військової служби за станом здоров'я та / або з інших причин не служили в армії.

ВЛК визначаються наступні категорії обмеженості до служби:

Обмежено придатний до військової служби;

Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Втім, в умовах воєнного стану особи 1 та 2 категорії можуть служити та бути призваними під час мобілізації для служби в тилу. Від мобілізації звільняються лише ті громадяни, які мають "білий" квиток 3 категорії.

Особливості стану здоров'я осіб, які входять до вищезгаданих категорій, враховуються під час призову. Військово-лікарська комісія зазначає які види служби та роботи відповідно віку, спеціальності, хвороби протипоказані призовнику.

Згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", затверджене наказом МОУ, особи 1 та 2 категорії можуть нести службу в:

частинах (підрозділах) забезпечення

військових комісаріатах, установах, організаціях

навчальних закладах

При цьому з "білим" квитком не можуть призвати до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті чи спецспорудах.

До слова, власники "білого" квитка 3 категорії – "непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку" – мають можливість перетинати кордон під час загальної мобілізації.

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