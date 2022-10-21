Рішення про продовження мобілізації та воєнного стану мають прийняти до 20 листопада 2022 року. Про це повідомляє 24 канал.

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Чи продовжать мобілізацію в Україні та хто приймає таке рішення

За законом України, президент визначає порядок і строки проведення мобілізації. Також глава держави приймає рішення про введення надзвичайного чи воєнного стану на території країни.

Наприклад, 12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Тепер до 20 листопада влада має прийняти рішення, чи подовжувати термін знову.

Важливо зазначити, що мобілізація та воєнний стану можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави припиняться раніше від завершення терміну їхньої дії.

Як довго ще триватиме мобілізація

Загальна мобілізація в Україні проходить у 4 хвилі. Вона потрібна, щоб укомплектовувати ЗСУ, а також для ротації тих, хто вже давно служить на фронті.

Зверніть увагу! Мобілізація триватиме в країні доти, доки на її територіях тривають бойові дії.

Рішення про продовження воєнного стану можна приймати на термін до 90 днів. Однак кількість таких продовжень не є обмеженою. Тобто, влада України може продовжувати загальну мобілізацію та воєнний стан, поки це буде необхідно для нашої держави.

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У Держприкордонслужбі розповіли, чи можуть мобілізувати студентів

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив, що українські студенти-чоловіки не підлягають мобілізації. Проте вони не можуть перетинати кордон країни.

Річ у тім, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають проблем зі здоров'ям, є військовозобов'язаними. У період воєнного стану вони не можуть виїжджати за державний кордон.

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