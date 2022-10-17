Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що студенти не підлягають мобілізації. За його словами, це відповідає закону про мобілізацію, пише 24 канал.

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Чи зможуть студенти виїхати за кордон

Однак чинні правила не дозволяють їм виїхати за кордон. Демченко зазначив, що відповідно до правил перетину кордону, які затверджені постановою уряду №57, категорія студентів не підпадає під пропуск.

Він додав, що мова йде про чоловіків, громадян України, від 18 до 60 років, оскільки для них загалом заборонено виїзд за кордон під час воєнного стану.

Речник Держприкордонслужби наголосив, що уряд випустив постанову про винятки – категорії громадян, яким можна перетинати кордон на виїзд з України, але це не стосується категорії студентів.

Для того, щоб українські чоловіки-студенти іноземних вишів могли потрапити до своїх навчальних закладів, потрібно внести зміни до порядку перетину кордону під час воєнного стану, уточнив Демченко.

Зазначу, що мають бути прописані, для того, щоб не було спекуляцій та зловживань, і запобіжники: кому ж із категорії студентів можна перетинати кордон на виїзд з України,

– сказав спікер ДПСУ.

Також він розповів, що протягом липня – серпня співробітники ДПСУ на кордоні виявили близько 600 документів у людей, які представлялися студентами, але не були ними.

Хто з чоловіків має право перетинати кордон під час воєнного стану

Під час воєнного стану в Україні діє заборона на виїзд чоловіків (віком від 18 до 60 років) з країни. Та все ж таки існують винятки.

Виїхати з країни можуть чоловіки, які оформили інвалідність та мають наявний документ, який підтверджує це.

Дозволено виїзд чоловікові, якщо він знятий з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

Виїхати з України можуть військовослужбовці для проходження військового вишколу – для цього потрібне відповідне рішення Міноборони та Генштабу ЗСУ. Учасники бойових дій теж мають право виїхати за кордон, щоб пройти лікування.

Чоловік може виїхати як супроводжуючий, якщо один із батьків або дружина має інвалідність І або ІІ групи, або якщо вони здійснюють постійний догляд за такими особами.

Також виїхати можуть спортсмени, тренери, діячі культури та водії-волонтери. Детальніше читайте за посиланням.

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