Решение о продлении мобилизации и военного положения должны принять до 20 ноября 2022 года. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Нам понадобятся люди, – Арестович объяснил, когда будет большая мобилизация в Украине

Продолжат ли мобилизацию в Украине и кто принимает такое решение

По закону Украины президент определяет порядок и сроки проведения мобилизации. Также глава государства принимает решение о введении чрезвычайного или военного положения на территории страны.

К примеру, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней. Теперь до 20 ноября власти должны принять решение, продлевать ли срок снова.

Важно отметить, что мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства прекратятся раньше истечения срока их действия.

Как долго еще продлится мобилизация

Общая мобилизация в Украине проходит в 4 волны. Она нужна, чтобы укомплектовывать ВСУ, а также для ротации тех, кто уже давно служит на фронте.

Обратите внимание! Мобилизация будет продолжаться в стране, пока на ее территориях продолжаются боевые действия.

Решение о продлении военного положения можно принимать на срок до 90 дней. Однако количество таких продлений не ограничено. То есть власти Украины могут продлять общую мобилизацию и военное положение, пока это будет необходимо для нашего государства.

Обратите внимание Общая мобилизация: какие сроки военной службы в Украине

В Госпогранслужбе рассказали, могут ли мобилизовать студентов

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснил, что украинские студенты-мужчины не подлежат мобилизации. Однако они не могут пересекать границу страны.

Дело в том, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие проблем со здоровьем, военнообязаны. В период военного положения они не могут выезжать за государственную границу.

По теме – Что такое бронирование военнообязанных рассказал эксперт: смотрите видео