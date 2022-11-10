Соответствующее разъяснение дал Верховный суд Украины. По словам адвоката Ореста Гладьо, ВСУ в своем решении указал, что именно составление или вручение повестки не создает никаких публично-правовых отношений между субъектом властных полномочий, то есть центром комплектования и соцподдержки и гражданином.

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Что делать, если повестку составили с нарушениями

Адвокат рассказал, что вручение повестки – это лишь способ уведомления военнообязанного о том, что ему необходимо явиться в военкомат в указанное время.

Так что именно составление и вручение повестки не может быть предметом публично-правовых споров. Гражданин должен явиться по вызову по закону "О воинской обязанности и военной службе", а не по факту получения повестки. Правовым основанием для призыва является соответствующий приказ, а не врученная повестка,

– объяснил Гладьо.

Он добавил, что в случае, когда повестку составили с нарушением, призывник может настаивать на составлении акта о правонарушении. Если люди, вручающие повестку, отказываются это сделать, нужно вызвать полицию.

Важно, что призывник имеет право отказаться от получения повестки, если ее вручили с нарушениями.

"В таком случае ответственное лицо, которое вручает повестку, составляет соответствующий акт об отказе. В нем военнообязанный должен объяснить причины отказа. Например, отметить, что нарушен порядок вручения повестки или что его вручало не уполномоченное на это лицо", – отметил адвокат.

После этого акт направят в военкомат, где начальник рассмотрит его и:

или обяжет вручить повестку повторно без указанных нарушений,

или вынесет постановление о привлечении к административной ответственности.

"Именно этот документ уже является решением, которое можно обжаловать в соответствующем административном суде. Если же гражданин получил повестку и подписал ее, но не явился в указанное время в военкомат, обжаловать такое постановление будет гораздо труднее", – добавил Гладьо.

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Как обжаловать постановление о привлечении к админответственности

Адвокат рассказал, что постановление о привлечении к админответственности можно обжаловать в соответствующий административный суд. Уже в ходе судебного разбирательства военнообязанный должен доказать, что он не уклонялся от мобилизации, а повестку вручили с нарушениями.

Остальное следует подтвердить доказательствами. Поэтому желательно вести аудио и видеозапись или пригласить двух свидетелей, которые смогут подтвердить обоснованность отказа. Кроме того, можно обратиться с обжалованием действий лиц, вручавших повестку с нарушением, непосредственно в центр комплектования и соцподдержки или на "горячую линию" Минобороны,

– отметил Гладьо.

По его словам, все зависит от тех обстоятельств, в которых оказался военнообязанный. Если будут реальные основания полагать, что повестку вручили с нарушениями, то велика вероятность, что суд может удовлетворить такой иск.

Так, человеку, на которого составили админпротокол, удастся избежать штрафа в размере 3 400 – 5 100 гривен и добиться справедливости.

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Кто имеет право вручать повестки

Правоохранители не могут вручать повестки. Среди списка уполномоченных в постановлении Кабмина их нет.

Могут вручить повестку:

сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов);

руководители вузов или работодатели;

работники органов местного самоуправления;

уполномоченные представители коммунальных учреждений.

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