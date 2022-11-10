В настоящее время территориальные центры комплектования будут проводить только медицинское освидетельствование мужчин в возрасте до 27 лет с целью продления их пребывания на учете или снятия с учета. Об этом сообщил начальник Житомирского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Бацюн.

Важно Воинский учет для женщин: кого касается и как записаться по собственному желанию

Кого в первую очередь доставляют в боевые воинские части

По словам Бацюна, в первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных.

Бацюн отметил, что призыв военнообязанных и резервистов осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами, имеющими гриф секретности.

Вручение повесток продолжается. Повестка не равна мобилизации и не означает отправки человека сразу на передовую. Она выдается с целью уточнения информации о человеке, а не его немедленной мобилизации в воинскую часть,

– подчеркнул он.

Бацюн отметил, что человек, получивший повестку, должен в срок прийти в военкомат. За нарушение законодательства о мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

Будет ли дополнительная мобилизация в Украине

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что пока в рядах Вооруженных Сил Украины хватает людей, однако в случае изменения ситуации на линии фронта в Украине может быть проведена дополнительная мобилизация. Она подчеркнула, что ход мобилизации будет зависеть исключительно от ситуации на фронте.

В то же время Маляр не исключает, что армии, возможно, потребуются дополнительные люди, однако этого может и не понадобиться.

Достойно внимания – Вениславский рассказал, будет ли массовая мобилизация: смотрите видео