Нині територіальні центри комплектування проводитимуть лише медичний огляд чоловіків віком до 27 років з метою продовження їхнього перебування на обліку або зняття з обліку. Про це повідомив начальник Житомирського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Бацюн.

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Кого першочергово доправляють до бойових військових частин

За словами Бацюна, першочергово комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Бацюн зазначив, що призов військовозобов'язаних та резервістів здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами, що мають гриф таємності.

Вручення повісток триває. Повістка не дорівнює мобілізації і не означає відправлення людини одразу на передову. Вона видається з метою уточнення інформації про людину, а не її негайну мобілізацію до військової частини,

– підкреслив він.

Бацюн наголосив, що людина, яка отримала повістку, має у визначений термін прийти до військкомату. За порушення законодавства про мобілізацію передбачено кримінальну відповідальність.

Чи буде додаткова мобілізація в Україні

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що поки у лавах Збройних Сил України вистачає людей, однак у разі зміни ситуації на лінії фронту в Україні може бути проведена додаткова мобілізація. Вона наголосила, що перебіг мобілізації залежатиме винятково від ситуації на фронті.

Водночас Маляр не виключає, що армії, можливо, будуть потрібні додаткові люди, проте цього може й не знадобитися.

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