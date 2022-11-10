Ми підготували основну інформацію про військовий облік жінок. Що треба знати жінкам, аби встати на облік – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Вимоги щодо військового обліку жінок

В Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" йдеться про те, що підлягають взяттю на військовий облік жінки, що придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком беруться на військовий облік за їх бажанням.

Перелік спеціальностей

Військовий облік жінок мали почати з 1 жовтня 2022 року, але, зрештою, відтермінували ще на рік. Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.

Міноборони скоротило перелік спеціальностей для військового обліку жінок до 14 позицій. Це спеціальності в галузях держбезпеки, транспорту (зокрема, водного й авіаційного), будівництва й інженерії, харчових технологій, радіоелектроніки, медицини, біотехнологій, фінансів, психології та соцзабезпечення.

Як стати на військовий облік за власним бажанням

Зазначимо, що військовий облік не означає мобілізацію. Його завданням є проаналізувати, скільки людей у державі можуть нести військову службу.

Щоб стати на облік необхідно:

пройти медкомісію (треба дізнатися, коли це можна зробити у вашому військкоматі);

якщо ви ВПО, потрібно зареєструватися, взяти довідку ВПО, і вже з нею йти до військкомату;

з паспортом, ідентифікаційним кодом, дипломом про вищу освіту, та ксерокопіями цих документів й фотокарткою паспортного формату прийти у військкомат;

написати заяву;

отримати довідку про те, що вас взяли на військовий облік.

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