Ми підготували основну інформацію про військовий облік жінок. Що треба знати жінкам, аби встати на облік – читайте у матеріалі 24 каналу.
Читайте також Хто не підлягає загальній мобілізації в Україні: повний перелік
Вимоги щодо військового обліку жінок
В Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" йдеться про те, що підлягають взяттю на військовий облік жінки, що придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.
Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком беруться на військовий облік за їх бажанням.
Перелік спеціальностей
Військовий облік жінок мали почати з 1 жовтня 2022 року, але, зрештою, відтермінували ще на рік. Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.
Міноборони скоротило перелік спеціальностей для військового обліку жінок до 14 позицій. Це спеціальності в галузях держбезпеки, транспорту (зокрема, водного й авіаційного), будівництва й інженерії, харчових технологій, радіоелектроніки, медицини, біотехнологій, фінансів, психології та соцзабезпечення.
Як стати на військовий облік за власним бажанням
- Зазначимо, що військовий облік не означає мобілізацію. Його завданням є проаналізувати, скільки людей у державі можуть нести військову службу.
- Щоб стати на облік необхідно:
- пройти медкомісію (треба дізнатися, коли це можна зробити у вашому військкоматі);
- якщо ви ВПО, потрібно зареєструватися, взяти довідку ВПО, і вже з нею йти до військкомату;
- з паспортом, ідентифікаційним кодом, дипломом про вищу освіту, та ксерокопіями цих документів й фотокарткою паспортного формату прийти у військкомат;
- написати заяву;
- отримати довідку про те, що вас взяли на військовий облік.
Варте уваги – Зеленський вніс у Раду законопроєкт про продовження воєнного стану: дивіться відео