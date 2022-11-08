Кто имеет на это право и законно ли, если представитель правоохранительных органов выдаст повестку. 24 канал собрал для вас актуальную информацию.

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Кто имеет право издавать повестки

Забегая вперед, отметим, что представители полиции не могут выдавать повестки. Среди списка уполномоченных в постановлении Кабмина их нет.

Могут вручить повестку:

сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов);

руководители вузов или работодатели;

работники органов местного самоуправления;

уполномоченные представители коммунальных учреждений.

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Что делать работодателю, если работнику пришла повестка

Закон предусматривает выдачу повесток по месту работы. Работодателям следует знать алгоритм действий на такой случай.

Если работодатель получил повестку для своего подлого, ему нужно издать специальный приказ. В нем должно быть сообщено, что военнообязанный работник должен явиться в территориальный центр комплектования и соцподдержки.

После этого работодатель должен сообщить о приказе работника. Кроме того, у него есть 3 дня, чтобы отправить копию приказа в военкомат.

Работодатель должен проконтролировать, прибыл ли подчиненный в указанное в повестке время в ТЦК. В случае неявки он должен сообщить об этом представителям военкомата.

Работодателю разрешено не вручать повестку: при каких условиях

Руководитель может не выдавать повестку рабочему, если он не находится на работе по уважительным причинам. В частности, когда работник на больничном.

Если подчиненный сам уволился накануне или его уволили. Тогда работодатель должен сообщить об этом в соответствующую структуру (военкомат).

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