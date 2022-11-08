Кто имеет на это право и законно ли, если представитель правоохранительных органов выдаст повестку. 24 канал собрал для вас актуальную информацию.

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Кто имеет право издавать повестки

Забегая вперед, отметим, что представители полиции не могут выдавать повестки. Среди списка уполномоченных в постановлении Кабмина их нет.

Могут вручить повестку:

  • сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов);
  • руководители вузов или работодатели;
  • работники органов местного самоуправления;
  • уполномоченные представители коммунальных учреждений.

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Что делать работодателю, если работнику пришла повестка

Закон предусматривает выдачу повесток по месту работы. Работодателям следует знать алгоритм действий на такой случай.

  • Если работодатель получил повестку для своего подлого, ему нужно издать специальный приказ. В нем должно быть сообщено, что военнообязанный работник должен явиться в территориальный центр комплектования и соцподдержки.
  • После этого работодатель должен сообщить о приказе работника. Кроме того, у него есть 3 дня, чтобы отправить копию приказа в военкомат.
  • Работодатель должен проконтролировать, прибыл ли подчиненный в указанное в повестке время в ТЦК. В случае неявки он должен сообщить об этом представителям военкомата.

Работодателю разрешено не вручать повестку: при каких условиях

  • Руководитель может не выдавать повестку рабочему, если он не находится на работе по уважительным причинам. В частности, когда работник на больничном.
  • Если подчиненный сам уволился накануне или его уволили. Тогда работодатель должен сообщить об этом в соответствующую структуру (военкомат).

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