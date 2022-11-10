Відповідне роз'яснення дав Верховний Суд України. За словами адвоката Ореста Гладьо, ВСУ у своєму рішенні вказав, що саме складання чи вручення повістки не створює жодних публічно-правових відносин між суб'єктом владних повноважень, тобто центром комплектування та соцпідтримки, і громадянином.

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Що робити, якщо повістку склали з порушеннями

Адвокат розповів, що вручення повістки – це лише спосіб сповіщення військовозобов'язаного про те, що йому необхідно з'явитися до військкомату в зазначений час.

Отож саме складання і вручення повістки не може бути предметом публічно-правових спорів. Громадянин має з'явитися на виклик згідно із законом "Про військовий обов'язок та військову службу", а не за фактом отримання повістки. Правовою підставою для призову є відповідний наказ, а не вручена повістка,

– пояснив Гладьо.

Він додав, що у випадку, коли повістку склали з порушенням, призовник може наполягати на складанні акта про правопорушення. Якщо люди, які вручають повістку, відмовляються це зробити, потрібно викликати поліцію.

Важливо, що призовник має повне право відмовитися від отримання повістки, якщо її вручили з порушеннями.

"У такому випадку відповідальна особа, яка вручає повістку, складає відповідний акт про відмову. У ньому військовозобов'язаний повинен пояснити причини відмови. Наприклад, зазначити, що порушено порядок вручення повістки або що її вручала не уповноважена на це особа", – зауважив адвокат.

Після цього акт скерують до військкомату, де начальник розгляне його та:

або зобов'яже вручити повістку повторно без указаних порушень,

або винесе постанову про притягнення до адмінвідповідальності.

"Саме цей документ уже є рішенням, яке можна оскаржувати до відповідного адміністративного суду. Якщо ж громадянин отримав повістку та підписав її, але не з'явився у вказаний час до військкомату, оскаржити таку постанову буде набагато важче", – додав Гладьо.

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Як оскаржувати постанову про притягнення до адмінвідповідальності

Адвокат розповів, що постанову про притягнення до адмінвідповідальності можна оскаржити до відповідного адміністративного суду. Вже у ході судового розгляду військовозобов'язаний повинен довести, що не ухилявся від мобілізації, а повістку вручили з порушеннями.

Останнє слід підтвердити доказами. Тому бажано вести аудіо та відеозапис чи запросити двох свідків, які зможуть підтвердити обґрунтованість відмови. Крім того, можна звернутися з оскарженням дій осіб, які вручали повістку з порушенням, безпосередньо до центру комплектування та соцпідтримки або на "гарячу лінію" Міноборони,

– зазначив Гладьо.

За його словами, все залежить від тих обставин, в яких опинився військовозобов'язаний. Якщо будуть реальні підстави вважати, що повістку вручили з порушеннями, то є велика ймовірність, що суд може задовольнити такий позов.

Так, людині, на яку склали адмінпротокол, вдасться уникнути штрафу в розмірі 3400 – 5100 гривень та досягти справедливості.

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Хто має право видавати повістки

Правоохоронці не можуть видавати повістки. Серед списку уповноважених у постанові Кабміну їх немає.

Можуть вручити повістку:

співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів);

керівники вишів або роботодавці;

працівники органів місцевого самоврядування;

уповноважені представники комунальних установ.

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