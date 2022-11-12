Равна ли повестка мобилизации

Сразу возникает ложное утверждение о том, что мужчин призывного возраста в тот же миг мобилизуют. Начальник Житомирского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Бацюн рассказал о ситуации с мобилизацией.

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Надо осознавать, что повестка не равна мобилизации, и тем более не означает командировку человека сразу на передовую,

– подчеркнул Бацюн.

Он подчеркнул, что повестка в ТЦК и СП преимущественно выдается с целью уточнения информации о личности, а не его немедленной мобилизации в воинскую часть.

Ответственность за нарушение законодательства о мобилизации может достигать лишения свободы на срок до 5 лет. Поэтому во избежание этого любое лицо, получившее повестку, должно в определенный срок обратиться к указанному ТЦК и СП.

Такое условие распространяется и на лиц, имеющих право на отсрочку или непригодных к службе по состоянию здоровья. Им следует прийти в ТЦК и СП с документами, подтверждающими право на отсрочку или непригодность к военной службе.

Что делать, если повестку составили с нарушениями

Адвокат Орест Гладьо рассказал, что вручение повестки – это лишь способ уведомления военнообязанного о том, что ему необходимо явиться в военкомат в указанное время. В случае, когда повестку составили с нарушением, призывник может настаивать на составлении акта о правонарушении. Если люди, вручающие повестку, отказываются это сделать, нужно вызвать полицию.

Важно, что призывник имеет право отказаться от получения повестки, если ее вручили с нарушениями. Тогда ответственное лицо, вручающее повестку, составляет соответствующий акт об отказе, в котором военнообязанный должен объяснить причины отказа. После этого акт направят военкомат, где начальник рассмотрит его и вынесет решение о повторном вручении или постановление о привлечении к админответственности.

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