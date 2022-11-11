На сегодняшний день призыву на службу подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Они не имеют права уезжать за пределы Украины. Впрочем, есть исключения. Об этом расскажет 24 канала.
Важно Призыв в Украине: какой предельный возраст военной службы
Кому можно выезжать за границу
Выезд за границу разрешается следующим категориям мужчин:
- участникам боевых действий – на лечение и реабилитацию;
- военнослужащим, выезжающим на военную подготовку;
- морякам, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или прохождении практической подготовки на судах;
- деятелям культуры для благотворительного сбора средств и представления Украины на международном уровне;
- спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке для участия в официальных международных соревнованиях и тренировочных сборах;
- работникам железнодорожного транспорта;
- водителям транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих соответствующую лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
- водителям-волонтерам, в том случае, когда они перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.
Продолжение в Украине мобилизации и военного положения
Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения. Соответствующие указы показал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. На сайте президента их еще нет.
Так, срок военного положения и проведение общей мобилизации планируют продлить с 21 ноября 2022 на 90 суток, то есть до 19 февраля следующего года.
Заметим, что в настоящее время военное положение и мобилизация не продолжены. Это все еще этап внедрения, состоящий из двух этапов:
- Указ Президента Украины
- Соответствующие законопроекты вносятся в Раду и голосуются.
Достаточно внимания – Планируется ли расширение списка мужчин для выезда за границу: смотрите видео