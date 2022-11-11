На сегодняшний день призыву на службу подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Они не имеют права уезжать за пределы Украины. Впрочем, есть исключения. Об этом расскажет 24 канала.

Важно Призыв в Украине: какой предельный возраст военной службы

Кому можно выезжать за границу

Выезд за границу разрешается следующим категориям мужчин:

участникам боевых действий – на лечение и реабилитацию;

военнослужащим, выезжающим на военную подготовку;

морякам, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или прохождении практической подготовки на судах;

деятелям культуры для благотворительного сбора средств и представления Украины на международном уровне;

спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке для участия в официальных международных соревнованиях и тренировочных сборах;

работникам железнодорожного транспорта;

водителям транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих соответствующую лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водителям-волонтерам, в том случае, когда они перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Обратите внимание! Для каждой из этих категорий есть список необходимых документов, которые должен иметь человек для подтверждения цели поездки. Документы следует предъявить украинским пограничникам.

Продолжение в Украине мобилизации и военного положения

Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения. Соответствующие указы показал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. На сайте президента их еще нет.

Так, срок военного положения и проведение общей мобилизации планируют продлить с 21 ноября 2022 на 90 суток, то есть до 19 февраля следующего года.

Заметим, что в настоящее время военное положение и мобилизация не продолжены. Это все еще этап внедрения, состоящий из двух этапов:

Указ Президента Украины

Соответствующие законопроекты вносятся в Раду и голосуются.

Важно! Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства закончатся раньше.

Достаточно внимания – Планируется ли расширение списка мужчин для выезда за границу: смотрите видео