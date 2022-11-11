Многих интересует вопрос, какой ныне предельный возраст военной службы в Украине. Детальнее об этом расскажет 24 канал.

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Какой предельный возраст военной службы

Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе" предельный возраст пребывания на военной службе устанавливается:

для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 45 лет;

для военнослужащих младшего офицерского состава – до 45 лет;

для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) – до 50 лет; полковников (капитанов 1 ранга) – до 55 лет;

для военнослужащих высшего офицерского состава – до 60 лет;

для военнообязанных и резервистов, призываемых на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, и военнослужащих, которые проходят военную службу во время особого периода, – до достижения предельного возраста пребывания в запасе и в военном резерве.

Заметим, что военнослужащие ВСУ и других военных формирований, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе свыше предельного возраста пребывания на военной службе сроком до 5 лет.

Кстати, нардеп Ярослав Юрчишин предлагает повысить предельный возраст призывников, чтобы укомплектовать военкоматы мотивированными и опытными кадрами.

Какие есть волны мобилизации

Первая волна – оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих младше 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии.

Вторая волна – бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь.

Третья волна – мобилизационный резерв. Офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.

Четвертая волна – так называемый публичный резерв. Призываются все граждане Украины, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

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