Соответствующий законопроект народный депутат уже подал в Верховную Раду. Ярослав Юрчишин объяснил, почему он выступил с такой инициативой и зачем Украине повышение предельного возраста призывников.

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Почему нужно повысить предельный возраст призывников

Ярослав Юрчишин рассказал историю, с которой столкнулся лично – его знакомый, отставной военный с офицерским званием высокого ранга, пошел в военкомат, чтобы мобилизоваться и официально встать на службу снова.

Человек способен и здоров, имеет боевой опыт Афганистана и АТО, и до сих пор не забыл, как это – руководить формированием. Однако мобилизовать его нельзя – мужчина старше 65 лет, что является предельным возрастом призыва для представителей высшего офицерского состава.

Таким образом, по словам нардепа, при всем своем желании офицер в отставке не может стать нужным для комплектования ВСУ и максимум, что ему остается, – идти в добровольное формирование территориальной обороны. Поэтому Юрчишин и решил представить проект закона, которым предлагает повысить предельный возраст для военнослужащих, но не всех.

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Кого коснется повышение предельного возраста

Нардеп объясняет, что повышение предельного возраста призыва будет касаться только желающих – тех, кто добровольно пришел в территориальный центр комплектования и намерен стать на защиту страны.

При этом свое волеизъявление, по проекту закона, старшим мужчинам нужно будет подкрепить наличием боевого опыта (АТО, ООС, Афганистан и т.п.), а также удачным прохождением медкомиссии. Только в таких условиях ТЦК сможет предлагать человеку вернуться на учет, подписать контракт с ВСУ и начать выполнять боевые задания.

Цель – дать центрам комплектования лучших солдат, майоров, подполковников и полковников с опытом и качественных сержантов и не только объективно полезными. Мобилизовать несостоятельных по состоянию здоровья или тех, у кого нет опыта, никто не будет,

– объясняет нардеп.

Юрчишин убеждает, что военные подразделения заинтересованы исключительно в качественных кадрах, тем более, когда речь идет о лицах, пересекших предельный возраст призыва.

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Инициатор законопроекта отмечает, что сейчас мы имеем целый пласт солдат, которым за 60, а также офицеров высшего состава старше 65 лет. Они реально готовы помогать собственными силами или обучать других на собственном опыте.

По словам нардепа, их не нужно переучать или прибегать к особому психологическому обеспечению, ведь о высокой мотивации этих воинов, прежде всего, свидетельствует их собственное желание быть полезными в ВСУ.

Думаю, что не стоит терять с этим вопросом. Эта тема сейчас как никогда актуальна. Инициатива повышения предельного возраста (акцентирую: только для тех, кто идет на это добровольно) выгодна с обеих сторон. Желающие защищать Украину получат официальную работу и возможность быть полезны армии, а центры комплектования, в свою очередь, иметь дополнительные кадры,

– подытожил нардеп.

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