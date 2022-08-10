Члены парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и эксперты рассказали, что может быть с мобилизацией после 23 августа, передает 24 канал.

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Продлят ли мобилизацию в Украине

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко отметил, что мобилизация в Украине продлится.

Роман Костенко член комитета по вопросам нацбезопасности Не думаю, что мобилизация будет остановлена. Мы ежедневно теряем раненых и убитых наших бойцов, выбывают отдельные военно-учетные специальности. Сейчас нельзя прекращать мобилизацию – это однозначно. Мы ежедневно несем потери и нужно восполнять личный состав Вооруженных Сил Украины.

Однако он отметил, что новый этап мобилизации может быть более избирательным и не столь полномасштабным. Людей все равно будут добирать.

Основания для мобилизации

Правовые основания для мобилизации – это режим военного положения. То есть, когда вводится правовой режим военного положения, государство имеет право проводить мобилизацию, в том числе и общую. Соответственно, указ о мобилизации привязывается к сроку действия военного положения.

"Война завтра у нас точно не закончится, правовой режим военного положения будет продлен, соответственно будет издан новый указ, позволяющий проводить мобилизацию", – подчеркнул член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин.

Новый призыв будет более масштабным

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что мобилизация может быть даже более масштабной, ведь потери на фронте, к сожалению, серьезные. И люди, которые были мобилизованы, вероятно, не покрывают потребностей фронта.

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