Члены парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и эксперты рассказали, что может быть с мобилизацией после 23 августа, передает 24 канал.
Внимание Могут ли мобилизовать в армию человека без опыта: ответ юриста
Продлят ли мобилизацию в Украине
Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко отметил, что мобилизация в Украине продлится.
Не думаю, что мобилизация будет остановлена. Мы ежедневно теряем раненых и убитых наших бойцов, выбывают отдельные военно-учетные специальности. Сейчас нельзя прекращать мобилизацию – это однозначно. Мы ежедневно несем потери и нужно восполнять личный состав Вооруженных Сил Украины.
Однако он отметил, что новый этап мобилизации может быть более избирательным и не столь полномасштабным. Людей все равно будут добирать.
Основания для мобилизации
Правовые основания для мобилизации – это режим военного положения. То есть, когда вводится правовой режим военного положения, государство имеет право проводить мобилизацию, в том числе и общую. Соответственно, указ о мобилизации привязывается к сроку действия военного положения.
"Война завтра у нас точно не закончится, правовой режим военного положения будет продлен, соответственно будет издан новый указ, позволяющий проводить мобилизацию", – подчеркнул член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин.
Новый призыв будет более масштабным
Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что мобилизация может быть даже более масштабной, ведь потери на фронте, к сожалению, серьезные. И люди, которые были мобилизованы, вероятно, не покрывают потребностей фронта.
Военное положение в Украине продлят после 23 августа
- Военное положение в Украине объявлено до 23 августа. Его действие продлят на ближайшем пленарном заседании парламента.
- Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк подчеркнул, что президент, вероятно, подпишет указ о мобилизации. Он ведь связан со сроком действия военного положения.