Члени парламентського комітету з питань нацбезпеки та експерти розповіли, що може бути з мобілізацією після 23 серпня, передає 24 канал.
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Чи продовжать мобілізацію в Україні
Член парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко наголосив, мобілізація в Україні подовжиться.
Не думаю, що мобілізацію буде зупинено. Ми щодня втрачаємо пораненими та вбитими наших бійців, вибувають окремі військово-облікові спеціальності. Зараз не можна припиняти мобілізацію – це однозначно. Ми щодня зазнаємо втрат і потрібно заповнювати особовий склад Збройних Сил України.
Однак він зазначив, що новий етап мобілізації може бути більш вибірковим й не таким повномасштабним. Людей однаково добиратимуть.
Підстави для мобілізації
Правові підстави для мобілізації – це режим воєнного стану. Тобто коли вводиться правовий режим воєнного стану, держава має право проводити мобілізацію, зокрема й загальну. Відповідно указ про мобілізацію прив'язується до терміну дії воєнного стану.
"Війна завтра у нас точно не закінчиться, правовий режим воєнного стану буде подовжено, відповідно буде видано новий указ, який дозволяє проводити мобілізацію", – наголосив член комітету ВР з питань нацбезпеки Сергій Рахманін зазначив.
Новий призов буде більш масштабним
Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що мобілізація може бути навіть масштабнішою, адже втрати на фронті, на жаль, серйозні. І ті люди, які були мобілізовані, ймовірно, не покривають потреб фронту
Воєнний стан в Україні продовжать після 23 серпня
- Воєнний стан в Україні оголошений до 23 серпня. Його дію продовжать на найближчому пленарному засіданні парламенту.
- Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк наголосив, що президент, ймовірно, підпише указ про мобілізацію. Адже він пов'язаний з терміном дії воєнного стану.