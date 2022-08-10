Члени парламентського комітету з питань нацбезпеки та експерти розповіли, що може бути з мобілізацією після 23 серпня, передає 24 канал.

Увага Чи можуть мобілізувати до війська людину без досвіду: відповідь юриста

Чи продовжать мобілізацію в Україні

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко наголосив, мобілізація в Україні подовжиться.

Роман Костенко член комітету з питань нацбезпеки Не думаю, що мобілізацію буде зупинено. Ми щодня втрачаємо пораненими та вбитими наших бійців, вибувають окремі військово-облікові спеціальності. Зараз не можна припиняти мобілізацію – це однозначно. Ми щодня зазнаємо втрат і потрібно заповнювати особовий склад Збройних Сил України.

Однак він зазначив, що новий етап мобілізації може бути більш вибірковим й не таким повномасштабним. Людей однаково добиратимуть.

Підстави для мобілізації

Правові підстави для мобілізації – це режим воєнного стану. Тобто коли вводиться правовий режим воєнного стану, держава має право проводити мобілізацію, зокрема й загальну. Відповідно указ про мобілізацію прив'язується до терміну дії воєнного стану.

"Війна завтра у нас точно не закінчиться, правовий режим воєнного стану буде подовжено, відповідно буде видано новий указ, який дозволяє проводити мобілізацію", – наголосив член комітету ВР з питань нацбезпеки Сергій Рахманін зазначив.

Новий призов буде більш масштабним

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що мобілізація може бути навіть масштабнішою, адже втрати на фронті, на жаль, серйозні. І ті люди, які були мобілізовані, ймовірно, не покривають потреб фронту

Воєнний стан в Україні продовжать після 23 серпня