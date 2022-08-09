Журналісти 24 каналу поспілкувались з юристами та отримали вичерпну відповідь на це питання. Розповідаємо і вам, чи можуть зараз мобілізувати до війська тих, у кого взагалі відсутній необхідний досвід.

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Мобілізувати без досвіду таки можуть

Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy підкреслила, що жоден закон не передбачає заборону на мобілізацію через відсутність досвіду. Водночас вона наголосила на тому, що мобілізація не тотожна відправленню на передову. Юристка підкреслює, що без набуття достатньої кількості навичок і знань вас не мають права відправляти воювати у зону бойових дій.

На військовозобов'язаних і резервістів спочатку очікують навчальні та спеціальні збори. Це проводять задля того, щоб якісно підготувати вояк до служби. Але слід розуміти, що зараз ці навчання проходять у своєрідному експрес-форматі. Мовиться про термін від 7 до 20 днів.

Військове командування відповідає за бійців

Президент "Першого міжнародного фонду розвитку України" Микола Волківський, а також президент "МАСПН" Україна Артем Олійник також висловились на цю тему. Вони навели для прикладу порушника комендантської години, якого мобілізували. Зі слів експертів, він навряд чи відправиться на фронт.

Як правило, ці люди й без досвіду, і без звичайної строкової служби. Відправити їх на фронт, де ці люди, ймовірно, отримають серйозні ушкодження чи загинуть, стане великою проблемою для офіцерсько-командного складу,

– наголосили вони.

Але є винятки

Адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко зазначила, що у цьому випадку є й винятки. Мовиться про тих, кого без досвіду після мобілізації таки відправили на передову. Але відразу ж панікувати не слід. Це ті, хто добровільно пішов служити та сам виявив бажання вирушити на фронт.

Водночас вона дала пораду для мобілізованих. Якщо вони стикнулись з тим, що за відсутності необхідного досвіду їх відправляють на передову, то мовчати не слід. Необхідно звернутись до командира з рапортом, щоб вас відправили на навчання. Обґрунтувати своє прохання можна як відсутністю достатньої кількості досвіду, так і браком амуніції, якщо останній таки спостерігається.

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