Багатьох цікавить питання, який нині граничний вік військової служби в Україні. Детальніше про це розповість 24 канал.

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Який граничний вік військової служби

Згідно з Законом "Про військовий обов’язок і військову службу" граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – до 45 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу – до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) – до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) – до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу – до 60 років;

для військовозобов’язаних та резервістів, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, – до досягнення граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві.

Зауважимо, що військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до 5 років.

До речі, нардеп Ярослав Юрчишин пропонує підвищити граничний вік призовників, аби укомплектувати військкомати мотивованими й досвідченими кадрами.

Які є хвилі мобілізації

Перша хвиля – оперативний резерв. Йдеться про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії.

Друга хвиля – колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом та не потрапили до першої черги.

Третя хвиля – мобілізаційний резерв. Офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри університетів.

Четверта хвиля – так званий громадський резерв. Призиваються усі громадяни України, які не мають обмежень за віком та станом здоров’я.

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