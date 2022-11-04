Багатьох українців цікавить, що таке четверта хвиля мобілізації та кого можуть призвати. До речі, стало відомо, що робити, якщо мобілізували на службу з порушеннями.

Важливо Кого не призвуть до армії під час загальної мобілізації: актуальний перелік

Які є хвилі мобілізації

Перша хвиля – оперативний резерв. Йдеться про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії.

Друга хвиля – колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом та не потрапили до першої черги.

Третя хвиля – мобілізаційний резерв. Офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри університетів.

Четверта хвиля – так званий громадський резерв. Призиваються усі громадяни України, які не мають обмежень за віком та станом здоров’я.

Зверніть увагу! 15 березня в Україні стартувала друга хвиля мобілізації. 15 серпня Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації на 90 днів – до 21 листопада цього року.

Що таке четверта хвиля мобілізації

Як розповів адвокат Іван Ліберман, четверта хвиля мобілізації виникає з метою доукомплектування війська. Втім, це не означає, що будуть набирати просто людей з вулиці. Наприклад, артилеристам потрібні навідники, тому призиватимуть тих, хто добре розуміється у географії чи топографії.

Коли в армії розуміють, що їм не вистачає людей певних професій, вони будуть призивати лише тих, хто зможе задовольнити цей недокомплект. Це і є четверта хвиля.

За словами адвоката, наразі в Україні немає проблем з кількістю військових та охочих, які прагнуть воювати. Він наголосив, що під час четвертої хвилі мобілізації не набиратимуть багато людей, наприклад, у підрозділи десанту, адже їх вистачає.

Мобілізація в Україні: останні новини

Оскільки в Україні оголошений воєнний стан й триває мобілізація, то повістки зараз вручають у різних місцях. Де та хто має право вручати повістки – читайте у матеріалі.

Громадян України попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від служби. Багатьох цікавить питання, чи можуть позбавити волі за неявку по повістці.

До речі, чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, але є винятки.

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