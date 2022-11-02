У законі не прописано, де саме можна вручати повістки. Тому отримання документа на роботі, на вулиці чи в громадському місці – цілком доречне. Однак є й певні нюанси, повідомляє 24 канал.

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Видавати повістку особисто призовнику на вулиці чи в іншому місці – дозволено. Адже цей момент взагалі не прописаний в законі. При цьому видати повістку можуть:

працівники військкомату;

представники органів місцевого самоврядування;

представники органів внутрішніх справ.

У якому разі видача повістки вважається незаконною

Виклик до військкомату телефоном не передбачений у законі. Тому у такому разі ви не зобов'язані йти у військкомат. Важливо зауважити, що вас не можуть доставляти у військкомат силою. Якщо вас затримали й примусово кудись везуть, то викличте поліцію. Навіть якщо працівників ТЦК вже супроводжують правоохоронці.

Видача повістки родичам призовника також не зобов'язує з'являтися у військкомат. Якщо повістку замість вас отримала дружина чи сусідка, або ж її залишили у поштовій скриньці, то ніякої сили цей папірець немає. Адже мобілізований повинен поставити власний підпис і бути особисто проінформованим. Повістки через посередників не мають юридичної сили.

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Які дані мають вказати у повістці

ПІБ, рік народження та адреса призовника;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса коли й куди необхідно з'явитися;

назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника військкомату.

Якщо ви побачити якусь помилку, то не поспішайте ставити свій підпис. Спершу її слід виправити.

Зверніть увагу! Якщо вам вручили повістку для уточнення облікових даних та проходження медичної комісії, а ви не прийшли у ТЦК, то настає адміністративна відповідальність. Якщо ж ви проігнорували мобілізаційну повістку – кримінальна відповідальність.

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