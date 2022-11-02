У законі не прописано, де саме можна вручати повістки. Тому отримання документа на роботі, на вулиці чи в громадському місці – цілком доречне. Однак є й певні нюанси, повідомляє 24 канал.
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Видавати повістку особисто призовнику на вулиці чи в іншому місці – дозволено. Адже цей момент взагалі не прописаний в законі. При цьому видати повістку можуть:
- працівники військкомату;
- представники органів місцевого самоврядування;
- представники органів внутрішніх справ.
У якому разі видача повістки вважається незаконною
Виклик до військкомату телефоном не передбачений у законі. Тому у такому разі ви не зобов'язані йти у військкомат. Важливо зауважити, що вас не можуть доставляти у військкомат силою. Якщо вас затримали й примусово кудись везуть, то викличте поліцію. Навіть якщо працівників ТЦК вже супроводжують правоохоронці.
Видача повістки родичам призовника також не зобов'язує з'являтися у військкомат. Якщо повістку замість вас отримала дружина чи сусідка, або ж її залишили у поштовій скриньці, то ніякої сили цей папірець немає. Адже мобілізований повинен поставити власний підпис і бути особисто проінформованим. Повістки через посередників не мають юридичної сили.
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Які дані мають вказати у повістці
- ПІБ, рік народження та адреса призовника;
- місце роботи;
- вид повістки;
- дата, час та адреса коли й куди необхідно з'явитися;
- назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника військкомату.
Якщо ви побачити якусь помилку, то не поспішайте ставити свій підпис. Спершу її слід виправити.
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