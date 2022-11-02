В законе не прописано, где можно вручать повестки. Поэтому получение документа на работе, на улице или в общественном месте вполне уместно. Однако есть и определенные нюансы, сообщает 24 канал.
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Выдавать повестку лично призывнику на улице или в другом месте – разрешено. А ведь этот момент вообще не прописан в законе. При этом выдать повестку могут:
- работники военкомата;
- представители органов местного самоуправления;
- представители органов внутренних дел.
В каком случае выдача повестки считается незаконной
Вызов в военкомат по телефону не предусмотрен в законе. Поэтому в таком случае вы не обязаны идти в военкомат. Важно заметить, что вас не могут доставлять в военкомат силой. Если вас задержали и принудительно куда-то везут, вызовите полицию. Даже если работников ТЦК уже сопровождают правоохранители.
Выдача повестки родственникам призывника также не обязывает появляться в военкомате. Если повестку вместо вас получила жена или соседка, или ее оставили в почтовом ящике, то никакой силы эта бумажка не имеет. Ведь мобилизованный должен поставить свою подпись и быть лично проинформированным. Повестки через посредников не имеют юридической силы.
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Какие данные должны указать в повестке
- ФИО, год рождения и адрес призывника;
- место работы;
- вид повестки;
- дата, время и адрес когда и куда необходимо явиться;
- название органа, печать, подпись, ФИО руководителя военкомата.
Если вы увидите какую-то ошибку, то не спешите ставить свою подпись. Сначала ее следует исправить.
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