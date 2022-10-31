Мобилизация женщин вызвала большую волну дискуссий в обществе. Однако призыв для женщин является добровольным. Исключением являются женщины-медики – они военнообязанные.

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Кого из женщин-медиков могут мобилизовать

Согласно действующему законодательству, женщин-медиков могут мобилизовать, если они находятся на военном учете. В то же время на военный учет принимают тех, кто имеет специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины и пригодных к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Под военный учет подпадают медики следующих специальностей:

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармацевты, провизоры;

профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений по здравоохранению.

Кто не подпадает под мобилизацию или освобожден от нее

Под мобилизацию не подпадают женщины-медики с вышеназванными специальностями, которые забронированы на период военного положения и мобилизации или признаны временно непригодными для призыва.

Также от мобилизации освобождены женщины, у которых есть:

трое или более детей младше 18 лет;

несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А до 18 лет;

ребенок с инвалидностью I или II группы младше 23 лет;

ребенок с инвалидностью, имеющий любые виды нарушений функций организма ІІІ – ІV степени;

От мобилизации также освобождены женщины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей или заняты постоянным уходом за нуждающимся.

Процесс мобилизации женщин-медиков

Мобилизация женщин медицинских специальностей не отличается от обычной. То есть, сначала приходит повестка от сотрудника военкомата, в которой будет отмечаться время и день, когда необходимо прийти в центр комплектования.

После этого предусмотрена медицинская комиссия, по выводам принимается решение о годности или непригодности к военной службе. Если решение о мобилизации будет принято, женщина получит мобилизационное распоряжение.

После получения такого распоряжения женщина должна явиться в воинскую часть или на сборные пункты территориального центра комплектования в указанные сроки и взять с собой оригиналы документов, указанных в повестке, а также оригиналы документов, подтверждающих основания для освобождения от мобилизации, если таковые имеются.

Медицинские работники обязаны сообщить о призыве своего руководителя и предоставить подтверждающие это документы. Это необходимо для оформления приказа об освобождении от работы в связи с мобилизацией.

Обратите внимание! Общая мобилизация и военное положение в Украине продлятся до 21 ноября после того, как в августе Верховная Рада продлила их на 90 дней. Однако есть вероятность того, что и военное положение, и мобилизация снова будут продолжены, поскольку боевые действия продолжаются.

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