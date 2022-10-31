Мобилизация женщин вызвала большую волну дискуссий в обществе. Однако призыв для женщин является добровольным. Исключением являются женщины-медики – они военнообязанные.
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Кого из женщин-медиков могут мобилизовать
Согласно действующему законодательству, женщин-медиков могут мобилизовать, если они находятся на военном учете. В то же время на военный учет принимают тех, кто имеет специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины и пригодных к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.
Под военный учет подпадают медики следующих специальностей:
- физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер);
- профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармацевты, провизоры;
- профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;
- другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
- вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
- профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
- патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;
- медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;
- операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений по здравоохранению.
Кто не подпадает под мобилизацию или освобожден от нее
Под мобилизацию не подпадают женщины-медики с вышеназванными специальностями, которые забронированы на период военного положения и мобилизации или признаны временно непригодными для призыва.
Также от мобилизации освобождены женщины, у которых есть:
- трое или более детей младше 18 лет;
- несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А до 18 лет;
- ребенок с инвалидностью I или II группы младше 23 лет;
- ребенок с инвалидностью, имеющий любые виды нарушений функций организма ІІІ – ІV степени;
От мобилизации также освобождены женщины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей или заняты постоянным уходом за нуждающимся.
Процесс мобилизации женщин-медиков
Мобилизация женщин медицинских специальностей не отличается от обычной. То есть, сначала приходит повестка от сотрудника военкомата, в которой будет отмечаться время и день, когда необходимо прийти в центр комплектования.
После этого предусмотрена медицинская комиссия, по выводам принимается решение о годности или непригодности к военной службе. Если решение о мобилизации будет принято, женщина получит мобилизационное распоряжение.
После получения такого распоряжения женщина должна явиться в воинскую часть или на сборные пункты территориального центра комплектования в указанные сроки и взять с собой оригиналы документов, указанных в повестке, а также оригиналы документов, подтверждающих основания для освобождения от мобилизации, если таковые имеются.
Медицинские работники обязаны сообщить о призыве своего руководителя и предоставить подтверждающие это документы. Это необходимо для оформления приказа об освобождении от работы в связи с мобилизацией.
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