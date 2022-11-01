Когда возможна демобилизация в Украине
Прежде всего следует объяснить, что это такое и при каких условиях она возможна. Рассказываем подробнее в материале.
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Демобилизация – это перевод Вооруженных Сил и народного хозяйства страны с военного положения на мирное. Она возможна после окончания войны или в результате мирного разрешения конфликта, который вызывал необходимость мобилизации.
Такие действия производятся путем расформирования воинских частей, соединений и объединений, штабов, учреждений, вспомогательных подразделений, увольнения в запас избыточного личного состава.
Согласно новому указу, демобилизация отложена на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации". То есть, демобилизация в Украине возможна только после отмены военного положения, после окончания войны.
Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию
Президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу. Также глава государства отложил осеннюю демобилизацию.
Пункты о демобилизации, запланированной в октябре – декабре, дополнили изменениями – теперь она будет производиться не раньше объявления в установленном порядке демобилизации. В то же время отменили призыв на срочную военную службу в октябре – декабре.
Кроме того, Президент отложил увольнение в запас военнослужащих.
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