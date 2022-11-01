Коли можлива демобілізація в Україні

Насамперед слід пояснити що це таке і за яких умов вона можлива. Розповідаємо детальніше у матеріалі.

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Демобілізація – це переведення Збройних Сил і народного господарства країни з воєнного стану на мирний. Вона можлива після завершення війни або внаслідок мирного розв'язання конфлікту, який спричиняв необхідність мобілізації.

Такі дії проводяться шляхом розформування військових частин, з'єднань і об'єднань, штабів, установ, допоміжних підрозділів, звільнення у запас надлишкового особового складу.

Згідно з новим указом, демобілізація відкладена на термін "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації". Тобто, демобілізація в Україні можлива тільки після скасування воєнного стану, по закінченню війни.

Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію

Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу. Також глава держави відклав осінню демобілізацію.

Пункти про демобілізацію, заплановану у жовтні – грудні, доповнили змінами – тепер вона буде проводитись не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації. Водночас скасували призов на строкову військову службу у жовтні – грудні.

Крім того, Президент відклав звільнення в запас військовослужбовців.

До теми – Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію: дивіться відео