Марку випущено в межах проєкту "Власна марка". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського.

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Що відомо про нову марку Укрпошти

Зазначимо, що ідея створення марки "Будапештський меморандум – це х**ня" виникла після заяви Зеленського в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. У ході розмови президент України назвав документ "х***ею".

Тоді в Укрпошті почали розглядати можливість створення марки з такою назвою. Сьогодні ж Смілянський прокоментував випуск нової марки.

Хто бажає – той купує. Кому ця ідея не до вподоби, той оминає. Демократія й свобода слова в дії,

– каже гендиректор Укрпошти.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Зеленський різко висловився про Будапештський меморандум та заявив, що "усім було пох*ру на Україну, на цих людей, на ці гарантії". Він також додав, що не варто довіряти папірцю, в якому написано "повірте, ми вас врятуємо, якщо на вас нападуть".