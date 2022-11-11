На сьогодні призову на службу підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років. Вони не мають права виїжджати за межі України. Втім, є винятки. Про це розповість 24 канал.

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Кому можна виїжджати за кордон

Виїзд за кордон дозволяється таким категоріям чоловіків:

учасникам бойових дій – на лікування та реабілітацію;

військовослужбовцям, які виїжджають на воєнну підготовку;

морякам, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден чи проходження практичної підготовки на судах;

діячам культури для благодійного збору коштів та представлення України на міжнародному рівні;

спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних міжнародних змаганнях та тренувальних зборах;

працівникам залізничного транспорту;

водіям транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

водіям-волонтерам, в тому випадку, коли вони перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Зверніть увагу! Для кожної з цих категорії є перелік необхідних документів, які має мати людина для підтвердження мети поїздки. Документи потрібно пред'явити українським прикордонникам.

Продовження в Україні мобілізації та воєнного стану

Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію в Україні. Це стосується і воєнного стану. Відповідні укази показав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Натомість на сайті президента їх ще немає.

Так, строк воєнного стану та проведення загальної мобілізації планують продовжити з 21 листопада 2022 року на 90 діб, тобто до 19 лютого наступного року.

Зауважимо, що наразі воєнний стан і мобілізацію не продовжено. Це все ще етап впровадження, що складається з двох етапів:

Указ Президента України,

Відповідні законопроєкти вносяться в Раду і голосується.

Важливо! Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави закінчаться раніше.

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