На сьогодні призову на службу підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років. Вони не мають права виїжджати за межі України. Втім, є винятки. Про це розповість 24 канал.
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Кому можна виїжджати за кордон
Виїзд за кордон дозволяється таким категоріям чоловіків:
- учасникам бойових дій – на лікування та реабілітацію;
- військовослужбовцям, які виїжджають на воєнну підготовку;
- морякам, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден чи проходження практичної підготовки на судах;
- діячам культури для благодійного збору коштів та представлення України на міжнародному рівні;
- спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних міжнародних змаганнях та тренувальних зборах;
- працівникам залізничного транспорту;
- водіям транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- водіям-волонтерам, в тому випадку, коли вони перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.
Продовження в Україні мобілізації та воєнного стану
Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію в Україні. Це стосується і воєнного стану. Відповідні укази показав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Натомість на сайті президента їх ще немає.
Так, строк воєнного стану та проведення загальної мобілізації планують продовжити з 21 листопада 2022 року на 90 діб, тобто до 19 лютого наступного року.
Зауважимо, що наразі воєнний стан і мобілізацію не продовжено. Це все ще етап впровадження, що складається з двох етапів:
- Указ Президента України,
- Відповідні законопроєкти вносяться в Раду і голосується.
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