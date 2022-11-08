Зазначимо, що укази опублікував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Натомість на сайті президента їх ще немає.

Раніше Зеленський вніс у Раду законопроєкт про продовження воєнного стану і мобілізації

Згідно з указом Президента, строк воєнного стану та проведення загальної мобілізації продовжується з 21 листопада 2022 року на 90 діб, тобто до 19 лютого наступного року.

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію / Фото Железняк Ярослав

Що цьому передувало

Глава держави Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти, якими запропонував продовжити мобілізацію і воєнний стан в Україні. Але до цього часу терміни не були відомі.

Тепер же, судячи з тексту указу, Рада має затвердити текст указів від 7 листопада 2022 року та продовжити терміни мобілізації та воєнного стану.

У пояснювальній записці уточнюється, що терміни відраховуватимуться з 19 листопада.

Більше про це – Зеленський вніс у Раду законопроєкт про продовження воєнного стану: відео

Важливо! Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави закінчаться раніше.