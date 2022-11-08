У понеділок, 8 жовтня, на сайті Верховної Ради з'явився новий проєкт закону "Про продовження строку дії воєнного стану". Зазначається, що його вніс президент.

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На скільки хочуть продовжити термін дії воєнного стану

Зауважмо, що поки ще немає тексту законопроєкту, тому невідомо, на скільки часу Зеленський хоче продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію. Однак можемо припустити, що планується це зробити на 90 днів.

Саме на стільки часу у серпні було продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію, що його супроводжує. Термін чинності документа, що засвідчує рішення про введення воєнного стану в Україні закінчується 20 листопада. Тому саме до цієї дати Верховній Раді потрібно розглянути внесену Зеленським ініціативу та проголосувати за неї більшістю голосів.

Зверніть увагу! Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави закінчаться раніше.