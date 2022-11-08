Про те, що Зеленський візьме участь у саміті, повідомив його речник Сергій Никифоров. Це відбулося 8 листопада.

Цікаво Тайвань – у білбордах зі Зеленським: кандидат у парламент хоче бути таким, як лідер України

В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу,

– повідомив Никифоров.

Він припустив, що найімовірніше, це відбудеться в онлайн-форматі. Тобто на Балі Зеленський не поїде. Зауважимо, що з початку повномасштабної війни президент не покидав територію України. Усі його важливі виступи відбувалися онлайн. Комунікація зі світовими лідерами також відбувається у дистанційному режимі, або ж ті приїжджають до Києва.

Участь у саміті може взяти Путін

Президент Росії Владімір Путін також може взяти участь у саміті. Наразі агресор офіційно не підтвердив цього, однак казав, що Росію "представлять на високому рівні". Зеленський заявив, що не долучиться до саміту, якщо там буде очільник Кремля.

До теми Президент Індонезії припустив, наскільки можливий візит Путіна на саміт G-20

Президент США Джо Байден також не має наміру зустрічатися з Путіним у межах саміту. Водночас Білий дім наполягає на тому, щоб Україна брала участь у зустрічі навіть, якщо там буде президент держави-агресорки. Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр запевнила, що США будуть захищати Україну та засуджувати Росію через війну.

Зверніть увагу! На початку жовтня Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією доти, поки її президентом є Владімір Путін. Зеленський підписав відповідне рішення Ради нацбезпеки та оборони.

До теми – Росію можуть принизити на G20: відео