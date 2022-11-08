Для білбордів обрали світлину, де український лідер, вочевидь, слухає гімн, поклавши руку на серце. Також "у кадрі" присутній сам Тіпей: він показує великий палець.

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Ймовірно, чоловік хоче показати, що захищатиме Тайвань, як Зеленський – Україну.

Окрім того, не обійшлося й без білбордів з Владіміром Путіним. Тіпей гордо "позує", поставивши ногу на голову очільника Кремля.

Який мерч з Володимиром Зеленський побачив світ

Ще у березні 2022 року онлайн-крамниця у Чехії запропонувала покупцям придбати подушки з фото Володимира Зеленського. Ціна становила 570 крон. За тогочасним курсом валют, мовилося приблизно про 730 гривень. Виробники подушок мали благородну мету. Відразу заявили, що усі гроші від продажів витратять на підтримку України.

Також навесні 2022 року український бренд одягу Gepur створив колекцію патріотичних футболок. Серед них було й вбрання зі світлиною Зеленського. Окрім того, створили футболку з фото Олексія Арестовича.

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