Коштують такі вироби із зображенням українського лідера 570 крон. Станом на 4 березня – це приблизно 730 гривень.

Актуально Ruská zmrzlina стане Ukrajinská zmrzlina: виробник морозива в Чехії змінить назву продукції

Крім того, виробники пообіцяли перерахувати усі отримані кошти за цей товар на допомогу Україну. Таку креативну подушку створили у мережі TMBK.

Зауважимо, що це не перший випадок такого прояву підтримки України серед виробників Чехії. Наприклад найбільші чеські виробники пива зупинили поставки в Росію. Також в країні змінять назву готелю "Москва".



У Чехії продають подушки з президентом Зеленським / Скриншот з сайту виробника

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