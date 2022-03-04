Стоят такие изделия с изображением украинского гаранта 570 крон. По состоянию на 4 марта – это около 730 гривен.

Актуально Ruská zmrzlina станет Ukrajinská zmrzlina: производитель мороженого в Чехии изменит название продукции

Кроме того, производители пообещали перечислить все полученные средства за этот товар в помощь Украине. Такую креативную подушку создали в сети TMBK.

Это не первый случай такого проявления поддержки Украины среди производителей Чехии. Например, крупнейшие чешские производители пива остановили поставки в Россию. Также в стране изменят название гостиницы "Москва".



В Чехии продают подушки с президентом Зеленским / Скриншот с сайта производителя